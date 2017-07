José Miguel Viñuela aleja al “Mucho Gusto” de su competencia

Ha sido un primer semestre de mucho movimiento para los matinales de la televisión abierta. Varios de ellos han protagonizado cambios estructurales que han afectado durante algunas semanas su rating, pero no han generado un cambio significativo en cuanto a su lugar en la carrera por el primer lugar de las mañanas. “Mucho gusto” sigue siendo el rival a vencer y pese a que “Bienvenidos” de Canal 13 peleó la punta por unas semanas, el espacio de Mega terminó la primera mitad con una diferencia importante de su más cercano competidor, pese a la ausencia de su conductor Luis Jara y el reemplazo de José Miguel Viñuela. El matinal a cargo de Tonka Tomicic y Martín Cárcamo despidió a su director, Pablo Manríquez, luego de que el espacio emitiera el informe ginecológico de Nabila Rifo. Una salida que TVN aprovechó y sumó a Manríquez a sus filas para hacerse cargo de “Muy buenos días”, programa que vivió una serie de cambios, entre los que destacan la incorporación de Begoña Basauri, las salidas del director Mauricio Caro, el productor ejecutivo Gonzalo Cordero y el chef francés Yann Yvin. Igual de movidos estuvieron en La Red, señal que terminó con “Mujeres primero” y alargó “Hola Chile”. En Chilevisión, “La mañana” ha estado más estable en su equipo y, en lo que va del año, subieron poco más de un punto, pero sin salir del tercer lugar. El promedio anual hasta hoy indica que “Mucho Gusto” se mantiene en el primer lugar con 7,1 unidades, seguidos por “Bienvenidos” con 6,2, “La mañana” 5 puntos y “Muy Buenos Días” 3,8, según datos entregados por la señal ubicada en Vicuña Mackenna.

Mega: El efecto Viñuela. El pasado 5 de junio José Miguel Viñuela volvió a la pantalla de Mega para reemplazar al conductor oficial del espacio, Luis Jara, quien se sometió a una operación a sus cuerdas vocales. Luego de 12 años en la estación y 8 animando el matinal, la vuelta del ex “Mekano” no pasó desapercibida para el público y se hizo notar en el rating, ya que su participación en el “Mucho gusto” coincidió con un aumento en la audiencia. En junio lograron promediar 8,4 unidades, cerca de un punto más que los 7,5 que obtuvieron el mes anterior, según cifras del canal. En tanto, en lo que va de julio el alza se mantiene, alcanzando a la fecha una cifra promedio de 8,3. Un aumento en el rating, que por el comportamiento de las cifras de la competencia (todos subieron), no responde a una pérdida de audiencia de los otro matinales, sino que hay más gente viendo Mega. Su desafío inmediato es el capitalizar este distanciamiento en el primer lugar, que ocurre sin su rostro más importante.



Canal 13: Estabilidad y crecimiento tras caso Nabila Rifo. El 12 de abril el “Bienvenidos” emitió el informe ginecológico de Nabila Rifo y todo cambió. Tras recibir más de mil denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, Canal 13 tomó acciones rápidamente y despidió a Pablo Manríquez, el director del espacio, que luego recalaría en la competencia. Desde ahí, el franjeado de la señal del Grupo Luksic vivió una leve caída que los llevó de 6,5 puntos promedio en abril a 6,2 en mayo (según cifras de la señal). Pero en el último mes de la primera mitad del año, el programa volvió a marcar 6,4 y ha hechos cambios de cara a los próximos seis meses como la incorporación de Raquel Argandoña y una renovación en la escenografía.

TVN: La bonanza de los festivales y reestructuración. “Muy Buenos Días”, el matinal del canal público, es uno de los programas que más cambios experimentó en estos primeros seis meses del año. Todo comenzó con la salida de Javiera Contador y la llegada de la actriz Begoña Basauri, quien se convirtió en una de las panelistas más destacadas del espacio y se coronó como reina del Festival del Huaso de Olmué, evento que trajo buenos créditos al programa, ya que promediaron 3,9 en enero (según cifras de TVN), el que fue su mejor mes hasta junio. Entre medio, el espacio conducido por Cristián Sánchez y María Luisa Godoy vivió una serie de cambios estructurales, siendo el más importante las salidas del director Mauricio Caro y el productor ejecutivo Gonzalo Cordero, y la llegada de Pablo Manríquez: desde que asumió la dirección del espacio a fines de mayo, el matinal ha experimentado un alza logrando 4,2 puntos de rating promedio en junio. En lo que llevan de julio, “Muy buenos días” sigue sobre la línea de los 4 dígitos. De hecho, el martes 11 salieron del cuarto lugar y superaron a “La mañana”.

CHV: sin grandes cambios. Con Rafael Araneda y Carolina de Moras a la cabeza de “La mañana”, Chilevisión se ha mantenido en la tercer posición de los matinales, tras Mega y Canal 13, aunque el Festival de Viña del Mar le genero buenos dividendos. En la octava semana del año, el canal ubicado en Machasa bordeó los 7 puntos, tomando el liderato de la mañana, pero de ahí en más, ha transitado por el tercer lugar. En junio, el programa alcanzó las 5,4 unidades en promedio, a un punto de Canal 13 y casi tres de “Mucho Gusto”.

La Red: Reformulación. En La Red comenzaron la reestructuración de su franja matinal desde fines del año pasado. En ese entonces Antonella Ríos y Janine Leal abandonaron “Mujeres Primero” para dejar en su lugar a Catalina Pulido y Paulina Rojas. Sin embargo, esta nueva dupla sólo duró unos meses en el espacio, ya que el pasado 12 de mayo desde la estación ubicada en Av Quilín decidieron dar por terminado el programa para unificar así su mañana: “Hola Chile”, conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, se apoderó de las mañanas con un programa que va desde las 7 a las 12 del día. Pese a toda esta reestructuración, el ahora único matinal de La Red no ha logrado salir del último lugar y en junio promediaron 1,8 puntos.