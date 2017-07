Lo sufrió la "Ñatita": la impactante revelación de protagonista de "Amanda"

Loreto Valenzuela reveló por primera vez un duro episodio que le tocó vivir durante la dictadura. La protagonista de “Amanda” confesó que durante el período del Plebiscito le quemaron dos autos en su casa y en ese momento le cortaron el agua para que no pudiera apagar el incendio.

“Venia en ese momento el Plebiscito. Yo sabía que era porque habíamos salido un par de artistas en un par de propagandas, entonces a un par de personas nos tiraron bombas como diciendo ‘no se metan’ y, como sabía que eso era para asustar a la gente, no quise que se supiera”, confesó la actriz en “Mentiras Verdaderas” de La Red.

Tras el hecho Valenzuela confesó que no siguió participando en la franja del NO. “Lo único que hice fue ir a la Vicaria de la Solidaridad a poner un recurso de amparo. Quedó documentado. Pero no quise hacer más cuento, entendí que eso era para que se supiera”, agregó. Por otra parte la actriz también explicó lo que pasó el día después del incidente.

“Curiosamente pasaron por mi casa los del GOPE, curiosamente iban pasando y vieron esto, y entraron y vieron unos periodistas. era un cosa mediática, que se supiera para que los artistas no participaran”.

A fines de los 80 Loreto Valenzuela participó en el programa “Siempre lunes” de Televisión Nacional. Sobre su estadía en el estelar también recuerda que tuvo altercados por su postura política. “Me acuerdo que en ‘Siempre lunes’ tenia que tocar un piano y poner un guante. Yo dije que no me lo iba poner en la derecha sino en la izquierda, algo así, y me llamó el director del canal a su oficina para decirme a qué me refería con eso. Fue como una llamada al orden”, confesó.

Por otra parte la “Ñatita” de “Amanda” también reveló otro hecho. En la teleserie “La dama del balcón” hizo tres papeles, pero fueron censurados por motivos políticos.