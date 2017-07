“Chantas”: El reclamo de Ingrid Cruz por suplantación de identidad en redes sociales

Las redes sociales se han transformado en un medio donde algunas personas buscan información, pero muchas veces falsas. No sólo suplantaciones de conocidos medios de comunicación se pueden ver, ya que los artistas o celebridades son el mayor blanco de estas cuentas que hacen caer a más de alguno.

Eso es lo que acusa la actriz Ingrid Cruz, quien a través de su Instagram oficial denunció que había una página en Facebook que se hacía pasar por ella y que, a través de un concurso, regalaba un auto.

“GANATE MI AUTO!!! es muy fácil! Mi Instagram anterior fue hackeado :c gracias a las personas que quieran participar y ayudarme a recuperar a mi gente bonita <3”, dice parte de la publicación.

El rostro de Mega dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Instagram tratando a los impostores de “Chantas”. “Falso!! no regalo ni un auto !!! No es mi cuenta de Facebook ni de instagram. Gracias a todos los q me avisaron!! #chantas”, aclaró.