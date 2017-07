"The Walking Dead" está de luto: Fallece actor en pleno rodaje de la serie

Un actor que trabaja como doble en la serie “The Walking Dead” falleció tras sufrir un fuerte accidente este miércoles en el set de la producción de Georgia (Atlanta), lo que ha obligado a la cadena AMC ha paralizar temporalmente el rodaje de la octava temporada.

“Nos entristece informar de que John Bernecker, un talentoso especialista de ‘The Walking Dead’ y numerosas otras series de televisión y películas, sufrió graves lesiones en un accidente trágico dentro del set de rodaje”, afirmó el canal en ese entonces mediante un comunicado, agregando que “fue transportado inmediatamente a un hospital de Atlanta (Atlanta Medical Center) y hemos detenido temporalmente la producción. Mantenemos a John y a su familia en nuestros pensamientos y oraciones”.

Sin embargo, fuentes médicas confirmaron a TMZ que que el hombre de 33 años murió en el hospital el día de ayer por la noche, rodeado de sy familiay amigos, incluyendo a su novia que es una actriz en el show. Todos ellos estuvieron presentes cuando se desconectó el respirador que le mantenía con vida tras haber sido confirmada por los doctores su muerte cerebral.

El hombre sufrió una grave caída dentro del set de grabación mientras realizaba una de las escenas de riesgo de Rick Grimes. Bernecker ensayaba con otro actor una pelea que iba a acabar con una caída rutinaria desde un balcón, pero perdió el equilibrio y se produjo el accidente.

Lauren Cohan, Maggie en la serie, ha sido la primeras en manifestarse en sus redes sociales tras lo sucedido, para enviar un mensaje de ánimo a los familiares de Bernecker.

Dear Walking Dead Family, please keep John Bernecker, our stuntman and his family in your prayers today. ❤️

