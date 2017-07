Camiseteados sale a consolidar su apuesta solidaria

Pedro Ziebe es cirujano infantil. El nombre del doctor suena como uno más entre los funcionarios que se desempeñan en el campo de la salud en Chile. Pero el profesional fue el fundador de Sembrando Salud, proyecto que lleva operativos médicos en la región de Antofagasta y busca reducir las listas de esperas en los recintos hospitalarios. La encomiable labor del médico se llevó el premio Camiseteado 2016, iniciativa que reúne historias de héroes anónimos y que el pasado 14 de julio abrió la convocatoria para el nuevo ciclo de este año.

“La primera experiencia nos sirvió para darnos cuenta de que hay cabida para un proyecto como este para dar ejemplos de lo mejor que hay en Chile: que somos solidarios, innovadores y que hay gente que va más allá de sus propios intereses y trabajan en su entorno”, afirma Álvaro Farías, director y fundador de Change4media, la iniciativa que está detrás del proyecto Camiseteados. Éste consiste en destacar historias de gente que trabaja, sin esperar nada a cambio, en beneficio de sus comunidades.

En la primera versión el jurado analizó 330 proyectos en su etapa final y en camiseteados.cl ya se abrió la convocatoria 2017 donde la gente se inscribe dar a conocer al “Camiseteado del año”, historia que tendrá un microdocumental que será transmitido por TVN. “En las fiestas patrias de Australia se escoge al mejor ciudadano australiano. queremos traer ese espíritu y llevar los grandes ejemplos a los medios de comunicación para que irradien una cultura positiva”, afirma el director del proyecto.

La iniciativa cuenta con más de 20 líneas de participación. Ejemplos de ayuda para la salud, juventud, medio ambiente o igualdad de género son algunos de las categorías en las que se puede participar. Y este año también se sumó la de Emergencias. Categoría para contar la historia de alguien que se ha destacado por su ayuda en casos de sismos, incendios o inundaciones. “Este año de manera especial invitamos a la Onemi a hacer parte del proyecto y estamos esforzándonos para ampliar el experto del proyecto, todos los finalistas se van a llevar la misma estatuilla”.

Pero el proyecto también comenzó otra tradición: el Camiseteado Honorífico, condecoración anual que destaca la trayectoria de alguien al servicio de Chile. Una mención que este año recibió Mario Kreutzberger, por su labor al mando de la fundación Teletón. El animador agradeció el premio y también valoró el nuevo ciclo de la iniciativa:

“Esta idea me parece fantástica, porque destacan a las personas comunes y corrientes, los que no tienen pantalla, los que no son artistas o no tienen ningún puesto importante, pero que sí tienen el corazón de chileno”.