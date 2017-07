Conoce la radio de música chilena que se la juega por la inclusión con videos en lengua de señas

Todos Juntos Radio es una emisora online de Rock, Pop y música chilena que se ha abanderado con la inclusión, creando un proyecto de música chilena con lengua de señas con videos en Youtube para que la comunidad sorda del país se nutra de la cultura icónica nacional con artistas como Sinergía, Villa Cariño y Anita Tijoux. Atravesando fronteras y derribando obstáculos, para que todas las personas, con diferentes habilidades, puedan disfrutar de cada ámbito de nuestro país.

El proyecto se inició por una idea de Bernie Ramos, la creadora de Todos Juntos Radio y quien también tiene un hijo sordo, llamado Alejandro, que participó del proyecto como productor audiovisual.

“Yo le decía a mi mama que hagan algo inclusivo, que pongan lengua de señas chilena (LSCh). Y un día mi mamá, para postular a fondo de la música, se le ocurrió poner interprete de lengua de señas chilena en videoclips nacionales. Lo postuló y ganamos”, comenta Alejandro Hidalgo

La iniciativa fue financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y se busca, no sólo que el proyecto siga creciendo y tenga una segunda temporada, sino que también otros grupos y radios se interesen por la música inclusiva y con lengua de señas.

“Estamos postulando a un nuevo fondo de la música para hacer 10 canciones más el próximo año, y nos gustaría que todo el mundo haga lo mismo, que los artistas también lo hagan siempre. Yo conocía solamente la canción te enojai por todo. Gracias a este proyecto conozco más la música nacional”. agrega Alejandro.

La importancia de este proyecto radica en el fin de la discriminación y en la inclusión de diversas personas en la cultura nacional.

“Si bien en el país hay un movimiento cultural musical muy grande, este no es muy conocido ni accesible por la mayoría de la población chilena, pues hay muchos obstáculos para que esto se masifique, tales como falta de información, difusión y medios. Y se segrega más aún al no existir métodos o formas de incluir, como por ejemplo en este caso, a la comunidad sorda. Y nosotros como medio de difusión de la música y cultura nacional, desarrollamos este proyecto con el fin de poder llevar el arte a todos, derribando así los obstáculos que se presentaban. Es por esto que decidimos tomar los videos originales de los artistas, sin alterar el material se ninguna forma y agregarle subtítulos e intérprete en lengua de señas, para que así todos pudieran disfrutar de ellos en igualdad de condiciones”. contestó Bernie Ramos, creadora de la radio.

“Empecé desde chico a cantar música en LSCh pero cuando ya tuve lo necesario económicamente agarre una cámara y me grabe cantando, fue a comienzos del 2005. La mama del Alejandro me contactó hace un año atrás, me ofreció ser parte del proyecto nuevo que iniciaban, y Alejandro le hablo de mi y de la música en LSCh. Este proyecto es importante por que acerca a la gente a sensibilizar con la música. Mostrando otra faceta, otra forma de mostrar la inclusión, accesible para todos, con música chilena, distintos estilos, con subtítulos, recuadro de lengua de señas grande y un interprete Sordo para darle mas realismo. Así la música puede llegar a todas y todos” Comenta Ludo Ibarra, el intérprete sordo del proyecto.

Pero esta idea no sólo sirvió para hacer la música chilena más inclusiva, sino que también para que Alejandro y Bernie se unieran aún más como madre he hijo.

“Le decía a mi mamá que aprenda LSCh, porque es importante en la familia comunicarse en LSCh, entonces mi mamá tomó un curso básico de lengua de señas, así que varias veces nos comunicamos en lsch y yo quedo feliz”. explica Alejandro

“Al darme cuenta lo feliz que estaba él en la comunidad sorda empecé a involucrarme de a poco y ahí es cuando pensamos hacer los videos con LSCh y subtítulos. Siempre tuvimos muy buena relación y ahora se hace mas fácil la comunicación.”agrega Bernie.

Se eligieron canciones populares y de distintos estilos musicales para que el proyecto fuera lo más diverso posible. Los artistas que son parte son: Sinergia, Niño Cohete, Villa Cariño, Ana Tijoux, Álex Anwandter, Kuervos del Sur, Me llamo Sebastián, Moral Distraída y pronto se sumarán Camila Gallardo y Mon Laferte.