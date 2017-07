El cine está de luto: fallece legendario actor de "Misión Imposible" y "Ed Wood"

El actor estadounidense Martin Landau, ganador de un Óscar por su trabajo en “Ed Wood” en 1995, murió a los 89 años, informó su agente el domingo.

Landau, nacido en el barrio neoyorquino de Brooklyn, falleció el sábado por las inesperadas complicaciones que sufrió durante un ingreso en un hospital de Los Ángeles, de acuerdo a un comunicado de su representante, Dick Guttman.

“Estamos superados por la tristeza al informar de la muerte del icónico actor Martin Landau”, explicó Guttman. “Acababa de celebrar su 89 cumpleaños”.

Landau comenzó su carrera sobre los escenarios de Broadway, hasta que en 1959 hizo su debut cinematográfico de la mano de Alfred Hitchcock en la película “Intriga internacional” –también conocida como “Con la muerte en los talones”–, junto a Gary Grant y Eva Marie Saint.

Posteriormente participó en la oscarizada “Cleopatra” (1963) con Elizabeth Taylor y Richard Burton, “La más grande historia jamás contada” (1965) y “Nevada Smith” (1966) con Steve McQueen.

Ese mismo año entró a formar parte del elenco de “Misión Imposible”, serie en la que interpretó al maestro del disfraz Rollin Hand y en la que también actuó su esposa, Barbara Bain. Ganó un Globo de Oro y fue nominado a tres Emmy.

Landau también protagonizó junto a Bain la serie británica de ciencia ficción de los años 70 “Space: 1999”. La pareja tuvo dos hijas -la actriz y bailarina Juliet Landau y la productora y directora Susan Landau Finch- antes de divorciarse en 1993.

En los 80 volvió triunfante a la gran pantalla con “Tucker: Un hombre y su sueño” (1988), de Francis Ford Coppola, y “Crímenes y pecados” –también conocida como “Delitos y faltas” (1989)– de Woody Allen. Por ambos papeles de reparto fue nominado al Óscar.

Publimetro.cl Muere George A. Romero, precursor de las películas de zombis El realizador de la saga “La noche de los muertos vivientes” tenía 77 años.

Pero no ganó la ansiada estatuilla dorada a Mejor actor secundario hasta 1995 por el biopic “Ed Wood” de Tim Burton, en el que encarnó a la vieja gloria del cine de terror, Bela Lugosi.

“Fue extraño”, decía Landau recordando cómo llegó a ese rol en una entrevista en 1994.

“Tim me llamó de la nada y me dijo: ‘Tú has trabajado con todo el mundo, has hecho muy buenas películas con grandes directores, y has hecho películas de mal gusto con pésimos directores. Tienes una presencia y hay muchas cosas que coinciden (con Lugosi)"”, dijo.

“Yo estaba en shock. Él me dijo: ‘Te metiste en mi cabeza y no te pude sacar"”.

En los últimos años actuó en las exitosas series de televisión “Entourage” y “Without a Trace”.

Aparecerá junto a Paul Sorvino en “The Last Poker Game” que se estrenó este año en el festival de cine de Tribeca.