Este cineasta europeo regresa a SANFIC

El próximo 20 de agosto comienza la 13 versión de Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), evento que ya confirmó el regreso de un destacado cineasta europeo: Rainer Klausmann.

El director de fotografía suizo-alemán será parte del jurado internacional y ya cuenta con experiencias en el evento donde participó en la sexta y décima versión. Klausmann cuenta con más de tres décadas de trayectoria donde trabajó, a principios de los 80, junto al cineasta alemán Werner Herzog en largometrajes como “Grito de piedra”, “Lecciones de oscuridad” y “Fitzcarraldo”.

En la nueva edición del festival Klausmann también presentará “In the Fade”, película de Fatih Akin dentro de la sección “Maestros del Cine”. El director de fotografía también participará en una retrospectiva cinematográfica que mostrará parte de sus elogiadas contribuciones artísticas: “The dark glow of the mountains” (1985), “Lecciones de oscuridad” (1992) y “El Padre” (2014). Los abonos para SANFIC ya están disponibles en CineHoyts Parque Arauco y CineHoyts La Reina. Por $12.500 se pueden comprar boletos para cinco cintas del festival mientras que los estudiantes podrán pagar $9.000.