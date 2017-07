"Game of Thrones": Los mejores memes que dejó el primer capítulo de la séptima temporada

Este domingo se estrenó la séptima y esperada nueva temporada de “Game of Thrones”. La serie de HBO contó entre las sorpresas del primer capítulo con la participación del popular cantante Ed Sheeran, varias muertes y la preparación de la gran guerra que se tomará esta nueva entrega de la serie.

Por eso, los comentarios de los fanáticos en redes sociales no se hicieron esperar y aquí te dejamos los posteos más divertidos, donde la caída de HBO GO se llevó la mayor parte de los reclamos.

El mundo hoy se divide en los que no paran de hablar de Game of Thrones y en los que ya están hartos de los que no paran de hablar de GOT.

