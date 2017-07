Joaquín Méndez presentó un nuevo proyecto y podría tener su propio programa en Mega

Miércoles 12 de julio y el estudio del “Mucho Gusto” se prepara para ser testigo de una de la competencias más intensas del último tiempo. Por un lado, cuatro madres y por el otro sus bebés, listos para comenzar a gatear ante la mirada atenta de los animadores del espacio, José Miguel Viñuela, quien reemplaza a Luis Jara, y Katherine Salosny. Simple, divertido y con un final de infarto que se definió en el último segundo y por un fallo fotográfico.

Mientras sus pares hablan de brujerías, espíritus o el romance entre Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez, el programa que está bajo la producción ejecutiva de Pablo “Pablete” Alvarado, ha apostado estas vacaciones de invierno por un contenido familiar, enfocado en los niños, buscando romper con la homogeneización de contenidos que se ha tomado las mañanas.

Patrulla axe + fabrizzio viñuela +indio serrucho te divertiste? A post shared by JOAQUIN MENDEZ DALONE (@mendezjoaquin) on Jul 6, 2017 at 9:15am PDT

El bloque infantil lo encabeza el ex chico reality Joaquín Méndez. Su espacio “Las estrellas de Joaquín”, apuesta por mostrar talentos tales como el canto y el baile. “Lo paso genial y los niños me encantan”, dice el trasandino, destacando también la gran capacidad creativa de los menores, que se manifiesta en algunas de sus respuestas, ejemplificando con otra de las secciones del programa, “El jardín de Joaquín”. ”Estoy con los niños y les hago preguntas del momento donde me responden cada cosa que nunca te podrías imaginar. Con temas súper actuales y la gente empatiza rápidamente con ellos”, dice.

Pero este desafío que está encabezando en el “Mucho Gusto” quiere llevarlo más allá de la franja matinal. “Me gustaría incursionar por el camino de los niños”, afirma. Es por esto que el ex de Camila Recabarren presentó un proyecto a Mega para realizar un programa infantil, que, si todo sale como lo tiene presupuestado, podría ver la luz pronto.