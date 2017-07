Rapero estadounidense es acusado de liderar culto que abusa de las mujeres

Un nuevo escándalo protagoniza el rapero estadounidense R. Kelly. Según una investigación de Buzzfeed, el artista fue acusado de liderar un culto donde manipula a las mujeres y abusa de ellas Chicago y Atlanta, donde el cantante tiene residencias.

La investigación conversó con familiares de las jóvenes. Éstas serían seis, todas mayores de edad, que viven en las residencias donde Kelly comete maltrato físico y sicológico. Según los parientes el rapero establece lo que las mujeres deben comer, cómo se deben vestir, cuando van al baño y las fechas en que deben tener relaciones sexuales.

Por otra parte se reveló que R. Kelly tampoco permite que las mujeres tengan celulares y prohibió a las mujeres todo tipo de comunicación con sus familias. No acatar las medidas significa romper las reglas. Una testigo, que vivió en la casa, confirmó las denuncias. “Tienes que pedir comida. Preguntar por usar el baño… (Kelly) es un maestro en la dominación de la mente”, afirmó. Por otra parte tres mujeres, que padecieron la misma situación, contribuyeron en la investigación.

“R. Kelly es la persona más dulce que tu llegarás a conocer, pero Robert –su verdadero nombre– es el demonio”, dijo Asanta McGhee, una de las empleadas del rapero. Éste no quiso referirse al tema, pero sí habló la abogada del artista, Linda Mensch que respondió a través de un correo.

“Solo deseamos saber por qué la gente persiste en difamar a un gran artista que ama a sus fans, trabaja 24/7 y se preocupa de toda la gente en su vida. Es interesante que historias y cuentos debilitados de hace muchos años regresen contra él cuando su meta es detener la violencia”.

Según el reportaje, R. Kelly convence a sus víctimas ofreciéndoles una prometedora carrera musical. Pero cuando todo comienza como una relación profesional y finaliza cuando las mujeres se van a vivir a la residencia del músico. “No he conversado con mi hija en más de un año. Hemos tenido muertes en la familia, cumpleaños y no he oído de ella ni de donde ha estado. Lo único que quiero es que la traigan de regreso a casa”.

El caso no es el primero en el historial del rapero. En 2003 fue arrestado por tener material de pornografía infantil luego de que la policía indagara en la residencia del cantante en Florida. Además el artista estuvo en cuatro procesos judiciales donde fue acusado de tener relaciones con mujeres menores de edad.