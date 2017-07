Convocan a marcha para que Mon Laferte deje México

Ha sido un gran año para Mon Laferte. La cantante nacional radicada en México no ha parado de tocar promocionando su disco “La trenza”, álbum que la ha llevado a presentarse en una extensa y exitosa gira por Chile, ser parte de diferentes festivales internacionales como Ruido Fest en Chicago y el Outside Lands en San Francisco y ser invitada al NY Times para protagonizar un Facebook Live en el que respondió las preguntas de sus fanáticos de todo el mundo. “Amárrame”, su canción junto a Juanes, no para de sonar en las radios consolidando el hecho de que en febrero se intalará como uno de los cinco temas más virales de Spotify Global.

Pero tanta exposición, por lo general, trae su contra parte. En especial en la web. Tal como le ocurre al hit mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee “Despacito”, canción que mucha gente siente que es imposible librarse de ella, hoy Mon Laferte está comenzando a generar el mismo efecto. Por ello, desde México el usuario de Facebook FIDEO cósmico, quien se autodenomina músico del género “tropisatánico bailador”, creó un evento llamado “Marcha para sacar a mon laferte de México“.

Con cerca de 14 mil asistentes confirmados, esta movilización convoca a la gente a manifestarse el sábado 12 de agosto a las 11 horas en el monumento Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Con tan solo tres días de haberse creado el evento, el grupo registra varios mensaje de apoyo como “Recuerdo que Chavela Vargas era de Costa Rica y jamás tuvo problemas con el tema de apropiarse de la cultura mexicana, hasta era un “símbolo” de la música vernácula mexicana, así que dudo le hagan algo a Mon” o “Como si se fuera a ir. Mon se queda en México, se la pelan”.

Pero tal como es la naturaleza de estos eventos en redes sociales, las publicaciones que abundan son las de los “haters”. “Jamas me ha gustado su música y se me hace una persona de lo mas falsa. Todos sus fans que dicen saber de su pasado y demas. Como es que no les ofende que paso de ser una Ninel Conde cualquiera a apropiarse de la cultura Mexicana para darse fama” (sic), dice un usuario que adjuntó a su comentario un video de la cantante en el programa “Rojo” de TVN. Una situación que se repite en el mensaje “Cuando le copias a Amy su look, letras de Paquita la del barrio o Jeny Rivera para llamar la atención de las despechadas, y Te robas la cultura méxicana imitando el Arte de Frida Kahlo, pero lo haces para vender porque tus orígenes eran otros”.

En paralelo, el lunes a las 21 horas un grupo de seguidores de Mon Laferte hizo un llamado a apoyar y mostrar su amor por la cantante en Twitter con el hashtag #UnidosPorLaferte, que fue tendencia en México en la noche.

Unámonos toda Latinoamérica por la misma mujer talentosa que necesita saber cuánto la amamos #UnidosPorLaferte pic.twitter.com/C6xzwFK0jp — Mon Laferte Mty (@MonLaferteMtyFC) July 18, 2017

Hoy en punto de las 9 PM (hora CDMX), haremos que #UnidosPorLaferte sea tendencia para mostrar nuestro apoyo a @monlaferte, ¿quién se une? pic.twitter.com/JyQAMvKimi — Mon Laferte Mty (@MonLaferteMtyFC) July 18, 2017

#UnidosPorLaferte @monlaferte

Porqué con tu voz haz logrado conquistar y brillar en tantos lugares, me da gusto que te esté yendo tan bien. pic.twitter.com/Kfa2wSk0Ut — Dan Laferte (@tellezdaniel03) July 18, 2017

Pese a los comentarios que atacan y defienden a Mon Laferte, el hecho de que la cantante nacional ha conquistado América con su disco es una realidad. Y este tipo de manifestaciones como la marcha convocada en Facebook no pasa más allá de ser un hecho típico de la naturaleza de las redes sociales y la exposición mediática.