Grupo kpop KARD confirma gira por Chile

Ya no es novedad que el kpop se ha instalado en nuestro país. Seventeen se presentarán el 29 de agosto en el Movistar Arena, BTS repleto el mismo recinto y se ha confirmado al primer grupo que girará por nuestro país, llevando este estilo a más lugares de Chile.

Se trata de el cuarteto coreano KARD, quien a fines de septiembre e inicios de octubre visitarán Valparaíso, Concepción y La Serena. La primera fecha será en la Quinta Región el 27 de septiembre en Teatro Municipal de Valparaíso, dos días más tarde será el turno de la Octava Región que acogerá al grupo en el Gimnasio Municipal de Concepción y finalmente llegarán al norte de nuestro país para dar un show en el Coliseo Municipal de la Cuarta Región el 1 de octubre.

“Queremos agradecer a los miles de fans del KPOP en las distintas regiones del país, los cuales nos han acompañado en todos los conciertos en Santiago. Ahora es el momento que demuestren que se pueden hacer eventos en otras ciudades y que Santiago no es Chile”, señala Gonzalo García, CEO de Noix Entertainment, productora a cargo del evento. Las entradas saldrán a la venta en los próximos días a través del sistema Puntoticket.

Pero KARD no es el único exponente del kpop que visitará Chile, porque Monsta X también ofrecerá un concierto en los próximos meses. Los coreanos comenzaron la gira The First World Tour: “Beautiful” el pasado 17 y 18 de junio en el Olympic Hall de Corea, y el 14 de septiembre los traerá al Movistar Arena.

“Como NOIX hemos visto la gran respuesta del público chilena y hemos leído las miles de solicitudes que recibimos desde otros países de Latinoamérica. Es por eso que decidimos realizar el concierto de Monsta X y llevarlo a más países de la región”, señallaron mediante un comunicado desde la productora NoiX.

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días a través del sistema Puntoticket (Ripley y Cinemark) y sin cargo por servicio en la NoiX Store ubicada en el Local 17-A del Dos Caracoles (Av. Providencia 2216).