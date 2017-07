Habla Fideo Cósmico, creador del evento para “sacar a Mon Laferte de México”

“Marcha para sacar a Mon Laferte de México”, es el nombre del evento en Facebook que ha generado gran revuelo y opiniones divididas entre los consumidores de redes sociales. Con cerca de 14 mil asistentes confirmados, esta movilización convoca a la gente a manifestarse el sábado 12 de agosto a las 11 horas en el monumento Ángel de la Independencia en Ciudad de México.

Luego de que Publimetro diera a conocer este evento, fueron muchos quienes se dirigieron hacia la red social para manifestarse a favor y en contra de la actividad, aunque hay que considerar que muchos de los mensajes contenían ironía y seguían el toque del humor, tal como lo hizo el creador de la “marcha”, quien conversó con Publimetro respecto a sus intensiones al hacerlo y el revuelo que ha causado.

“Es ‘cotorreo’ como decimos en México, una broma”, responde a través de Facebook el hombre identificado como Fideo Cósmico, agregando que “nunca pensé que se fuera a hacer tan viral, ni que l@s fans se lo tomaran tan a pecho”

El hombre mexicano originario de León Guanajuato se desempeña como Dj mezclando ritmos electrónicos con la cumbia y produciendo material “completamente autogestivo”, asegura que “en México somos así de ‘burlones’”, por lo que de cierta forma le extrañó el revuelo que ha causado el llamado a manifestación.

“No me arrepiento porque ni ella ni nadie tiene por qué enojarse, las redes sociales son para divertirse”, dice, agregando que “yo no me enojo por que me tiren mierda sus fans , les agradezco por que ya me conocieron”.