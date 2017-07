Mira el trailer de la cinta que cuenta la la poligamia que dio origen a "Mujer Maravilla"

Este martes 19 de julio se dio a conocer el primer adelanto de la historia que cuenta la creación del comic de DC “Mujer Maravilla”. “Professor Marston and the Wonder Women” se llama esta cinta que muestra como el triángulo amoroso entre el psicólogo de Harvard Dr. William Moulton Marston, su esposa Elizabeth Holloway y Olive Byrne, con quienes vivia y tuvo hijos. Ambas mujeres habrían sido parte de la inspiración que derivó en la creación de este personaje femenino que hizo su primera aparición en el octavo número de “All Star Comics” en octubre de 1941.

La película, que es protagoniza a Luke Evans como el Dr. Marston, Rebecca Hall como su esposa y Bella Heathcote como su amante, cuenta la vida privada de este psicólogo, que desarrolló el primer detector de mentiras a partir de un aparato que mide las fluctuaciones de la presión sanguínea y que terminó siendo recreado en el la historieta cómica como el “lazo de la verdad”.

“A una mujer no se le debe decir cómo usar su libertad, ella debe averiguar por sí misma”, dice en el trailer Bella Heathcote (Olive) a Marston (Evans) adelantando cómo se fue gestando el personaje que rompió con el arquetipo femenino que exsitía en esa época. “Si quieres entender la mente de una mujer puedes comenzar con eso”, añade Elizabeth Holloway (Hall).

En el elenco que destaca en el primer adelanto está el personaje de Connie Britton, quien es un oficial que interroga a Marston sobre sus cómics, que publicó bajo el seudónimo de Charles Moulton. “Cada número de Wonder Woman está lleno de violencia, tortura y sadomasoquismo”, exclama Britton. “Este comportamiento anormal de tu cómic es imprudente”, se le ve decir.

La cinta “Professor Marston and the Wonder Women” se estrenará el 27 de octubre y fue escrita y dirigida por Angela Robinson, quien ha trabajado en la TV (“How to Get Away With Murder”, “True Blood”) y se suma al fenómeno que generó la cinta de esta heroína del universo DC a cargo de Patty Jenkins, que recaudó más de 765 millones de dólares hasta la fecha en todo el mundo, según el sitio de Box Office Mojo.