El regreso de "Game of Thrones" es lo más visto del año

El domingo, a las 21:00 horas, la espera de poco más de un año llegó a su fin cuando la serie de HBO basada en los libros de George R. R. Martin emitió el primer capítulo de su séptima temporada. Un episodio que inició con una de las favoritas del público, Ayra Stark, y su frase “el norte recuerda”, luego de asesinar a los involucrados en el crimen de su madre y hermano en la recordada “Boda roja” del tercer ciclo, personificados en Walder Frey, a quien mató en eñ final de la sexta temporada.

“Dragonstone” se llamó el primer episodio de este esperado regreso que fue seguido por más de 205.000 personas, las que sintonizaron tanto su estreno como su repetición a través de VTR. Un peak de audiencia para este nuevo ciclo de “Game of thrones”, que llevó a la serie a ser el estreno número uno de las series más esperadas del año, superando al regreso de “Prision Break”, “2091”, “Walking Dead” y “El Comandante”.

Sin repetición, el total de personas que vieron la serie fue de 138.524. El año pasado, la premiere de la sexta temporada fue vista por 200.000 usuarios únicos (emisión original más la repetición). Éste es el primero de siete episodios que se emitirán cada domingo a las 21:00 horas por HBO, con repeticiones a la medianoche. En agosto, luego del cambio de hora, “Game of thrones” se emitirá a las 22:00 horas.

Entre otros hechos que sorprendieron a los fanáticos de la serie, uno fue la anunciada participación del cantante Ed Sheeran, quien personifica a un soldado de la casa Lannister. El actor tuvo breves lineas y una presentación haciendo lo que mejor saber: cantar

La voz de “Picture of you” se suma a una serie de músicos que han sido parte de “Game of thrones”, entre los que destacan Gary Lightbody, vocalista de Snow Patrol; el baterista de Coldplay, Will Champion; la banda islandesa que visita a fin de año Chile, Sigur Ros y Of Monsters and Men.

Además, entre las situaciones destacadas de este primer episodio se puede resaltar el momento que vivió Sandor “The Hound” Clegane y su regreso a la cabaña en la que se refugiaron con Ayra Stark en la tercera temporada, la aparición de Jorah Mormont en la ciudadela, el inicio de las distintas visiones que tienen Sansa Stark y Jon Snow y la llegada de Daenerys Targaryen a Westeros.