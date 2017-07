Stgo Rock City: Una nueva banda se suma a Guns n’ Roses, The Who,  Aerosmith y Def Leppard

Publimetro.cl ​Stgo Rock City: Ya hay fecha, lugar y precios para ver a The Who, Guns N’ Roses, Aerosmith y Def Leppard El festival será una jornada doble el 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental

El próximo mes de septiembre se vivirá uno de los eventos más esperados del año: el Stgo Rock City, mega concierto que será acogido por el Estadio Monumental el viernes 29 y sábado 30 con la presencia de iconos del rock mundial.

Guns N’ Roses y The Who serán los encargados de abrir los fuegos el primer día, para que Aerosmith y Def Leppard junto a L.A.Guns y Marky Ramone cierren la fiesta del rock la siguiente jornada.

Sin embargo, un nuevo artista se suma a los ya mencionados. Se trata de Tyler Bryant & The Shakedown, la banda que viene invitada por Guns N´Roses en su gira “Not in This Lifetime”, la cual participará el mismo día que el grupo liderado por Axl Rose.



Hasta el momento son más de 60 mil las entradas vendidas en preventa y venta general, quedando aún tickets disponibles en las localidades que van desde los 84 mil pesos a los 290 mil.

Ubicación Con Dcto 15% BCI



Galería $33.150 / Agotada viernes 29 y sábado 30

Zona Stgo Rock $41.650 / Agotada viernes 29

Cordillera $84.150

Cancha Preferencial $102.200

Océano $127.500

Rapa Nui $246.500

Valores por día



Ubicación Normal

Galería $39.000 / Agotada viernes 29 y sábado 30.

Zona Stgo Rock $49.000 /Agotada viernes 29

Cordillera $99.000

Cancha Preferencial $120.000

Océano $150.000

Rapa Nui $290.000