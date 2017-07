The Dead Daisies realizará Meet & Greet en Audiomúsica previo a su show en Santiago

Doug Aldrich (Whitesnake, DIO), Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake), John Corabi (Motley Crue), Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Billy Idol, Foreigner) y David Lowy ( Red Phoenix. Mink) dan vida a The Dead Daisies, el súper grupo que reune a todos estos íconos del hard rock y que debutará en Chile el miércoles 19 julio en el Club Chocolate.

La banda viene a presentar su más reciente trabajo de estudio “Make some noise” (2016) y su primer disco en vivo “Live & Louder” (2017), álbum que Aldrich asegura que es el resultado del punto alto en que estaba la banda el año pasado. “Decidimos darle forma de disco a algunas tomas que teníamos, e hicimos otras nuevas. Lo que me gusta es que tuvimos un poco de distintos lugares, eso va en el sentido de involucrar a todas las audiencias”, contó en entrevista para la radio Futuro. Además destaca cómo el grupo ha involucrado al público en todo este trabajo. “Se nota en vivo “Live & louder”. Nos gustaría grabar algo en Chile, porque sé que allá son bien ruidosos”, afirma.

Este colectivo rockero se ha influenciado por el rock de los 70`s y comienzos de los 80`s, con un sonido potente que mezcla desde riff bluseros, voces fuertes y melodias más sutiles, los que conjugan un potente show en vivo que mezcla cover con material propio. “La mayor música es nuestra, pero honramos a las bandas que nos han inspirado. Por eso tocamos cosas como “Join together” de The Who, porque es una gran canción. También tocamos “We’re an american band” de Grand Funk Railroad, “Helter skelter” de The Beatles y otras joyas”, adelantó Aldrich en la misma entrevista.

Además de su show en Chile este 19 de julio, The Dead Daisies, realizará una presentación en formato acústico en el Stage de Megatienda Audiomusica, ubicada en Chile España 393, Ñuñoa, este martes 18 de julio a las 18:30 horas. Un Meet & Greet que se repetirá el próximo 25 de julio a las 17:00 horas con el grupo de rock progresivo instrumental Animals As Leaders. Los interesados en participar en los Meet & Greet deben inscribirse en el mail eventos@audiomusica.com.

Las puertas para el show de The Dead Daisies se abren a las 21:30 horas y las entradas están a la venta por sistema Passline.cl.