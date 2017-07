La historia detrás de la marcha para que Mon Laferte deje México

Publimetro.cl Convocan a marcha para que Mon Laferte deje México El evento creado para el 12 de agosto hace un llamado a manifestarse contra la cantante nacional en Ciudad de México

Como una humorada. Así definió el gestor de la convocatoria a través de Facebook la idea de marchar para que Mon Laferte deje México, país donde la chilena está radicada. Un evento que ya tiene más de 14 mil personas que manifiestan su intención de asistir el 12 de agosto al Ángel de la Independencia, monumento ubicado en Ciudad de México, a desfilar contra la cantante nacional. “Es cotorreo, como decimos en México, una broma”, cuenta a Publimetro Fideo Cósmico, mexicano originario de León, Guanajuato que se desempeña como Dj. “Nunca pensé que se fuera a hacer tan viral, ni que los fans se lo tomaran tan a pecho”, agrega.

El hecho no pasa más allá de una situación burlesca que responde a la esencia interactiva de las redes sociales. Una reacción al gran año que ha vivido Mon Laferte, en el que la cantante radicada en México no ha parado de tocar promocionando su disco “La trenza”, álbum que la ha llevado a presentarse en una extensa y exitosa gira por Chile, actuar en diferentes festivales internacionales como Ruido Fest en Chicago y el Outside Lands en San Francisco y ser invitada al NY Times para protagonizar un Facebook Live en el que respondió las preguntas de sus fanáticos de todo el mundo. Una exposición que, por lo general, trae su contraparte. En especial en la web.

Tal como le ocurre al hit mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”, canción que suena implacablemente en distintas plataformas y que ha llevado a crear parodias que hacen eco del rechazo que el tema ha generado en una parte de la audiencia, hoy Mon Laferte tampoco escapa a este tipo de situaciones.

El evento en Facebook ha sido el motivo perfecto para que seguidores y detractores publiquen sus opiniones respecto a la cantante nacional. “Recuerdo que Chavela Vargas (Sic) era de Costa Rica y jamás tuvo problemas con el tema de apropiarse de la cultura mexicana, hasta era un ‘símbolo’ de la música vernácula mexicana, así que dudo le hagan algo a Mon”, es uno de los comentarios publicados a favor de Monserrat.

“Cuando le copias a Amy su look, letras de Paquita la del barrio o Jeny Rivera para llamar la atención de las despechadas y te robas la cultura mexicana imitando el arte de Frida Kahlo, pero lo haces para vender porque tus orígenes eran otros”, escribió otra persona justificando la convocatoria.

Como respuesta, los seguidores de la voz de “Amárrame” crearon el lunes un hashtag para apoyar a la cantante en Twitter. #UnidosPorLaferte se convirtió en tendencia en la red social en México.

“Los amo!” y “Gracias, hacen que me emocione”, fue la respuesta de la artista a estas muestras de cariño. Además, se organizó otro evento llamado “Mon Laferte México te ama”, organizado por los fanáticos de Yucatán.



Esta convocatoria hasta ahora registra poco más de 1.400 adherentes y llama a marchar en las mismas coordenadas del evento que pide que Mon Laferte deje México.

“No me arrepiento, porque ni ella ni nadie tiene por qué enojarse, las redes sociales son para divertirse”, remató el organizador de esta marcha que, al fin, no pasa de ser un hecho propio de la naturaleza de las redes sociales y la exposición mediática.