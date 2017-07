Integrante de “Muy buenos días” renuncia por “no tener lugar en el programa”

Siguen los cambios en los matinales. Ahora fue el caso de “Muy buenos días” donde el comediante Pablo Zuñiga tomó la misma ruta que Yann Ivin y se alejó del espacio mañanero.

Zuniga dio a conocer la noticia a través de Instagram. En la red social publicó un collage de imágenes donde bromeó con el nuevo proyecto laboral que que tomó el chef francés ene La Araucana. “Lejos de la TV: la nueva vida de Pablo Zúñiga. Renuncié al @Muybuenosdías, me fui al sur, pronto sacaré nueva línea de huevos”

Las Últimas Noticias conversó con el comediante sobre su salida. “Quiero explorar un formato donde me sienta más cómodo, que es el absurdo, la cabeza humana y no tengo esta opción, en este momento, en el matinal. Por ahora, no tenía lugar en el programa”, afirmó y de paso criticó lo que hoy se muestra en pantalla:

“En la televisión insisten en que la señora Juanita no va a entender muchas cosas que ve en la tele. Pero en estos tiempos hablemos de la señora Juana: una mujer informada, que tiene acceso y maneja las redes sociales. Me cana un poco ese prejuicio que hay con el televidente y que se les siga mostrando lo mismo”. Por eso me voy del matinal.

Por otra parte Pablo Zuñiga también habló sobre la excesiva rotación de rostros en el matinal del “Canal de todos”. “En los cinco meses que estuve trabajando ahí, tuve nueve compañeros entre animadores y panelistas, entonces eso se vuelve confuso para mí y la audiencia”, confesó. Además criticó a la dirección del programa donde afirmó que debería ser todo más humano. “Que Cristián Sánchez llega con el pelo menos dócil o que Iván Torres se equivoca algunas veces. Hay directores que no les gusta mostrar esas cosas”, sentenció.