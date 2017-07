Mon Laferte responde ante críticas surgidas en redes sociales

Tras una ola de comentarios en contra y de apoyo, Mon Laferte finalmente habló sobre las críticas que surgieron a a través de las redes sociales. En una entrevista, vía Facebook Live con Rolling Stone México, la cantante confesó que los comentarios no le afectan.

“Muchas de las cosas que se suben en redes son bromas y hay que tomárselo así. Las cosas que puedan poner en redes son de alguien que no conozco y tampoco me conoce y solo se quedan con el personaje más que con la esencia de las personas”, afirmó la artista. Ésta de paso analizó el origen de las críticas y dijo que la gente se queda con su imagen de una mujer con una rosa en la cabeza, situación que la comparó con los casos de Frida Kahlo y el Che que terminaron estereotipados en afiches.

Pero la intérprete de “Amárrame” siguió con el tema de los “trolleos” en redes sociales. “Si esta persona se sienta a conversar conmigo podríamos ser amigos. Hasta le haría entender que tirarme mierda en las redes podría ser divertido”, reconoció y manifestó que lo sucedido no es tan terrible: “He tenido problemas personales más graves, he pasado cosas mucho más terribles para que me afecte eso”.

Las criticas hacia la artista tomaron mayor dimensión tras una publicación en Facebook. En la red social se creo un grupo donde se invitó a la gente a marchar, el próximo 14 de agosto, para que Mon Laferte abandonará México, país donde reside la cantante. Publimetro conversó con el autor del evento, Fideo Cósmico, quien confesó que solo se trataba de una humorada. Por otra parte en apoyo a la artista, los fanáticos mandaron sus mensajes de apoyo bajo el hashtag #UnidosPorLaferte. Por otra parte la cantante también confesó que, cada vez que regresa a Chile, en especial a Viña del Mar, siente una profunda nostalgia.