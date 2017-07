Mike Shinoda confirma suicidio de vocalista de Linkin Park

“En shock y con el corazón destrozado, pero es verdad”, fue el breve mensaje de la segunda voz de Linkin Park, Mike Shinoda, a través de Twitter con el que confirmó la muerte de su compañero de banda Chester Bennington (41). En el mismo tweet, el guitarrista aseguró que la banda realizará un comunicado a la brevedad.

Shocked and heartbroken, but it’s true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 de julio de 2017