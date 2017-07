Así prepara “Mucho Gusto” la salida de Viñuela y el regreso de Lucho Jara

Tras 7 semanas alejado de la televisión y los escenarios producto de una operación a las cuerdas vocales, este lunes 24 de julio regresa a “Mucho gusto” el animador Luis Jara. Al mismo tiempo, su reemplazo, José Miguel Viñuela, asumirá nuevos desafíos en radio Candela, perteneciente al holding del Grupo Bethia, donde conducirá el matinal radial llamado “Vente pa’ acá” de 9 a 12 del día.

“Estamos felices que haya resultado integrar a José Miguel en estas semanas que Lucho estuvo reponiéndose de su operación”, dice Pablo “Pablete” Alvarado, productor ejecutivo del programa a Publimetro, agregando que el cambio de animador en un programa que lleva 39 meses liderando el rating siempre tendrá algo de incertidumbre. “Por suerte nuestro programa, equipo y panel está diseñado de una forma que permite sacar la potencialidad máxima de cualquier persona que sea parte de este. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar esto de José Miguel. Él aprovechó los espacios que le generamos y ambas cosas hicieron una sinergia interesante que nos permitió tener muy buenos resultados en sus semanas”, recalca.

Y es que la llegada de Viñuela al espacio coincidió con un aumento en el rating de “Mucho gusto”, logrando una significativa diferencia con su más acérrimo competidor, “Bienvenidos” de Canal 13. En junio lograron promediar 8,4 unidades, cerca de un punto más que los 7,5 que obtuvieron el mes anterior, según cifras de Mega. Mientras que en lo que va de julio, el espacio mantiene esta alza, logrando una diferencia de más de un punto y un promedio igual al del mes anterior.

“Obviamente sentimos que Viñuela ya es parte de ‘Mucho Gusto’”, afirma Alvarado, agregando que el ex conductor de “Mekano” seguirá ligado al programa. “Lo vamos a ir a visitar a la radio y, otras veces, lo invitaremos a tomar desayuno, ya que como su programa empieza a las 9 de la mañana, antes de irse a la radio podría pasar. Además, la buena onda que tiene Kathy y Lucho con él es algo que deberíamos potenciar y si se dan los tiempos, nosotros felices de contar con él”, agrega.

Publimetro.cl José Miguel Viñuela aleja al “Mucho Gusto” de su competencia Ha sido una primera mitad del año muy movida para los distintos matinales de la televisión nacional. Varios vivieron duros cambios que han afectado su rating, pero no su posición en el liderato de la mañana.

Por eso, este lunes se vivirá un verdadero cambio de mando en la pantalla de Mega, ya que, además de algunos contenidos especiales que se prepararon para Jara, el panel del “Mucho gusto” irá a dejar a José Miguel Viñuela a su primer día en la radio. Ahí, lo más probable es que se pueda ver por la pantalla los primeros minutos del programa “Vente pa’ acá”. Además, el animador preparó una divertida nota con la voz de “Un golpe de suerte”, donde el ex “Mekano” es su chofer personal que lo va a dejar al canal.

“El regreso de Lucho va ser con una recepción cariñosa por lo que significa que vuelva el dueño de casa”, comenta Pablo Alvarado, asegurando que la linea que ha llevado al matinal de la señal ubicada en Vicuña Mackenna no cambiará su foco: la entretención. ”Seguiremos trabajando en lo que hacemos siempre, que es alegrar las mañanas de la gente, de nuestro público, de las mujeres chilenas, haciendo un mix de contenidos que nosotros ya conocemos, que es la entretención, la conversación, el manejo de la información y la conexión emocional con nuestro público”.

“Mucho Gusto” y el foco en la familia

Desde algunas semanas que el matinal viene apostando por contenidos distintos a los de sus competencias en la mañana. Una pauta que marca mayor diferencia en estas vacaciones de invierno, ya que mientras otros matinales hablan de brujerías, espíritus, fantasmas o la polémica del día, el programa ha apostado por un contenido familiar, enfocado en los niños, buscando romper con la homogeneización de contenidos que se ha tomado las mañanas.

“Lo de vacaciones de invierno es producto de nuestro trabajo y análisis de los públicos”. afirma Alvarado, comentando que “diseñamos un programa que reuniera a la familia, dejando algunos valores de producción del programa, con algunos temas de actualidad, desayunos, invitados, con nuestros chefs, los movileros en la calle, el informe del tiempo y después a eso desarrollamos algunas cosas como ‘Las estrellas de Joaquín’, que es algo que ya habíamos hecho en el verano y este año incorporamos las carreras de guaguas que han sido muy entretenidas”.

Este bloque conducido por el ex chico reality apuesta por mostrar talentos tales como el canto y el baile. “Lo paso genial y los niños me encantan”, dijo el trasandino hace algunos días en entrevista con Publimetro, destacando también la gran capacidad creativa de los menores, que se manifiesta en algunas de sus respuestas, ejemplificando con otra de las secciones del programa, “El jardín de Joaquín”. ”Estoy con los niños y les hago preguntas del momento donde me responden cada cosa que nunca te podrías imaginar. Con temas súper actuales y la gente empatiza rápidamente con ellos”, dice.