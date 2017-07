¿Pearl jam a Lollapalooza 2018?

Ya pasó la primera mitad del año y el 2018 parece acercarse rápidamente. En especial, cuando, desde Brasil, ya empiezan a sonar los primeros nombres de los que será el cartel de la versión sudamericana de Lollapalooza. El medio brasileño Destak Jornal, asegura que Pearl jam sería uno de los grupos cabeza de cartel para la séptima edición del festival de Perry Farrel en Sao Pablo.

La banda liderada por Eddie Vedder volvería protagonizar el evento, luego de su recordada presentación en 2013. En aquel año, el grupo de Seattle realizó en Chile un increible cierre de festival con fuegos artificiales interpretando “Rockin’ in the Free World” junto a Josh Homme de Queen of the stone age y el mismo Farrel previo a despedirse con “Yellow Ledbetter”. Un recuerdo que entusiasma de cara a lo que podría ser este regreso de Pearl jam a Sudamérica. Más, si el grupo llegara con material nuevo bajo el brazo, ya que han pasado cerca de tres años desde que editaron “Lightning Bolt”, su último disco de estudio.

Junto a los estandartes del grunge, el medio brasileño también menciona a The Killers como uno de los grupos que suenan para ser parte de Lollapalooza 2018. Si el grupo de Brandon Flowers es confirmado para la otras ediciones en sudamérica del festival, esta sería la segunda vez de los de Las Vegas como parte del evento, luego de ser uno de los encargados del debut de la expasión internacional de la marca que inició en Chile. Además, sería la tercera vez de Flowers sobre el escenario del Parque O’Higgins, luego de show en solitario el 2016, al que llegó de emergencia luego de la bajada de Snoop Dogg.