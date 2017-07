Fallece John Heard, actor que interpretó al papá de Kevin en "Mi pobre Angelito"

El actor John Heard, conocido por su papel como padre de Kevin McCallister en la cinta Mi Pobre Angelito, fue encontrado muerto en un hotel en California.

De acuerdo a la información que se conoce, el artista de 72 habría sido hallado por el personal de servicio de un recinto de alojamiento en la ciudad de Palo Alto. Tras lo que llamaron a la policía por una emergencia médica, quienes lo declararon muerto.

Su representante señaló que el actor se alojaba en el hotel mientras se recuperaba de una “cirugía de espalda menor” a la que se sometió el miércoles en el Centro Médico de Stanford, según recoge el portal TMZ.

Desde distintas partes del mundo lamentan a través de redes sociales el deceso del actor que también participó en la película Gladiador y en las series de televisión Miami Vice y Los Sopranos.

John Heard, dad in "Home Alone" movies, has died at 72. #RIP pic.twitter.com/J4d75SLOUN

— . (@earthh_universe) July 22, 2017