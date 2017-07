"Game of Thrones": Los memes que dejó el segundo capítulo de la temporada 7

Este domingo se vivió el segundo capítulo de la séptima temporada de la serie “Game of Thrones”, producción de HBO que reune a gran cantidad de fanáticos en el mundo.

Como en cada edición, los memes y bromas se toman las redes sociales, aunque estas dos últimas semanas HBO GO ha sido el protagonista de la mayoría de las burlas debido a su deficiente servicio.

50 minutos para GOT y a mi no me abre HBO GO pic.twitter.com/Do4pgo8VwW

— Mel Lourenco (@MeeL_23) July 24, 2017