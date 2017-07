José Miguel Viñuela y la TV: “No siento la ansiedad por volver”

Publimetro.cl El tremendo porrazo de Patricia Maldonado mientras se columpiaba con Viñuela Esta mañana regresó Luis Jara a la conducción del “Mucho Gusto”

“Me sorprende del cariño de la gente, no pensé que sería tanto”, dice José Miguel Viñuela en entrevista con Publimetro en relación a las 7 semanas que estuvo reemplazando a Luis Jara en “Mucho gusto”. Según reconoce el animador, nunca esperó tanto cariño, ya que “en el fondo estoy haciendo lo mismo que años atrás”. “No sé en qué pudo haber cambiado”, agrega.

Y es que luego de renunciar a TVN en 2015 por falta de proyectos, el ex animador de “Mekano” cambió su manera de ver y vivir la televisión. “No siento la ansiedad por volver”, asegura, aunque reconoce que lo suyo sería apostar por un programa franjeado, ya que sería lo ideal para mantenerse conectado con el público. “Siento que si vuelvo tiene que ser algo del día a día, porque se genera cercanía. De alguna manera siento que al verme todos los días, la gente se dio cuenta que sigo siendo el mismo de siempre, porque sino, es difícil que te sientan cerca”, recalca.

Al igual como fue “Fiebre de Viña” de CHV en el verano recién pasado, su reemplazo en “Mucho gusto” terminó por subirles los bonos a Viñuela. Animado las mañanas, el matinal buscó contagiar al público con sus bailes y los recuerdos de “Mekano”, ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la conducción junto a Katherine Salosny, el matinal de Mega subió de 7,4 a 8,4 unidades, logrando alejarse de “Bienvenidos” de Canal 13. “Estar 5 horas al aire todos los días es un desafío gigante. Encuentro que los matinales hoy son muy largos, yo hacía tres horas y hoy es heavy, pero hay un equipo espectacular que planifica muy bien los programas”, asegura.

Por su desempeño y buenas relaciones que logró en el programa de la señal del Grupo Bethia, Viñuela fue despedido con honores del espacio, haciendo una previa impensada para su debut en Radio Candela, emisora perteneciente al mismo holding, en la que animará “Vente pa’ acá”, matinal radial que va de 9 de la mañana hasta el medio día. “Me encanta. La verdad es que no hacía radio del 2006 y estoy muy contento con todo lo que fue la transición del matinal a la radio y con una Candela que me gustó mucho, porque se está tocando mucha música latina y se están ocupando todas las plataformas”, comenta Viñuela, agregando que “hoy, para mí, la radio es uno de los medios más respetados de Chile”. “Me parece super interesante el poder mantener el contacto con la gente, la cercanía. En ese sentido, no hay nada mejor que la radio, que es muy distinta a la televisión. Uno puede conversar y profundizar un poco más con las personas”, concluye.