Los mejores memes que dejó el final de "Amanda"

Este martes terminó la teleserie de las tardes más exitosa de Mega, “Amanda”. La producción protagonizada por Daniela Ramirez lideró de principio a fin su franja y cejó a más de uno impactado con el inesperado final.

Mateo, tras varios golpes a la puerta, logró ingresar a la pieza donde estaban Anita y Amanda sin embargo, la adolescente logró escapar por la ventana, salvando su vida de la furia que sentía en ese momento su tio, quien no dudó en clavarle un cuchillo a Amanda y acabar con su vida.

Minutos más tardes, el villa no de la teleserie y Catalina pretenden dar con Anita para escapar pero, son interceptados por los Carabineros así que rápidamente ingresan a la oficina de la casona. Momentos de tensión que terminarán en justicia absoluta para estos personajes que por meses, le hicieron daño a muchas personas.

Víctor y Bruno también hacen presencia en el lugar y logran que Catalina sea detenida por la autoridad para que pague cada uno de sus delitos.

Un final que dejó a muchos impactados, pero que no se privó de la gran cantidad de memes que surgieron de inmediato y que acá recopilamos:

No puedo superar el final de Amanda!! #AmandaGranFinal pic.twitter.com/qO6D1pQPeI

#AmandaGranFinal veré si ahora me pueden atender en el casino… fuí en plena teleserie y casi me lincharon…

#UstedNuncaDiga no lloro con las teleseries y ven #AmandaGranFinal y terminan pic.twitter.com/ZisCPgSwgs

Duelo nacional!!!! #AmandaGranFinal #amoresdemercado #preciosas #amanda #peyuco #frida pic.twitter.com/iLu1cIVDpJ

— Let it be 🙂 (@OmgDaNiTahx) July 25, 2017