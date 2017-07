Daniela Ramírez: “Me gustó que muriera Amanda”

Publimetro.cl Los mejores memes que dejó el final de “Amanda” La teleserie más exitosa de las tardes de Mega llegó a su fin

Viudos de “Amanda”. Así se sienten muchos este miércoles luego de que la teleserie de las tardes de Mega emitiera su último capítulo, episodio que no dejó indiferentes a los seguidores de la trama. Entre otras escenas del desenlace, Amanda, protagonizada por Daniela Ramírez, muere a manos de Mateo (Ignacio Garmendia), quien logró ingresar a la habitación en que se encontraba con Anita (Teresita Commentz) y apuñalarla. Un momento inesperado que caló hondo entre los seguidores de la producción a cargo del equipo liderado por María Eugenia Rencoret.

“Estoy contentísima, siento que la teleserie repercutió, tenía un mensaje más allá de ser una historia televisiva, con un discurso opinante y la gente lo sintió así”, analiza Daniela Ramírez al teléfono con Publimetro, agregando que para ella “era el mejor final”.

“Me gustó que muriera Amanda. Los finales no siempre son felices, la vida se trata de varias cosas y ella había sufrido y luchado tanto que necesitaba un final radical como el que le dimos”, complementa.

Y es que al igual como lo comentó Luis Ponce, uno de los guionistas de la trama de “Amanda”, en conversación con Publimetro, la decisión por este desenlace encajaba mejor, además “de alguna manera Amanda trascendía. Ella se convertía en una heroína y se sacrificaba por un bien mayor, afectando positivamente la vida de las mujeres a su alrededor y de su familia en la Viña Santa Cruz”.

Pensamiento que comparte Ramírez, quien cree que “es consecuente con todo el discurso que ella daba y eso es bonito”, destacando también lo importante de la historia que se contó más allá del rating histórico que se consiguió con la producción, que desde su debut el 22 de noviembre del año pasado lideró hasta su último capítulo su horario con un promedio de 19,8 puntos. “Dignificar a las mujeres, que saquemos la voz para que nos hagamos respetar, que no tengamos miedo a denunciar. Eso me parece mucho más relevante que cualquier hito en sintonía”

Pero Daniela Ramírez sabe de hitos en la televisión nacional, ya que en 2011 fue la protagonista de “Esperanza”, teleserie de las 15:00 horas de TVN que abrió las puertas a que las Áreas Dramáticas de los canales se interesaran en este horario que antes era copado por producciones extranjeras. Honores que la actriz toma con cautela y humildad, aunque reconoce que la franja que va luego de las noticias de la tarde le acomoda, pero que está para cualquier horario. “No me siento un ícono de las teleserie de las tardes”, dice, recalcando que “me gusta el formato, el género y el melodrama”.

Por eso asegura no importarle en qué teleserie recalará en su próximo desafío televisivo. Tiene contrato para una producción dramática más con Mega, que podría ser nocturna, vespertina o de las tardes, y le gustaría innovar en la actuación para dejar de ser aquel personaje sufrido que fue en “Esperanza” y un poco menos en “Amanda”.

“Me gustaría ser villana o jugar en otro papel, pero Amanda tenía esta dualidad de que era bien atrevida y no sometida al sufrimiento. Una vida difícil, pero que también maquina y planea una venganza. Pero me gustaría probar y que me den distintos desafíos”