¿Por qué Elcira no estuvo en el final de “Amanda”?: La actriz tras el personaje cuenta la verdad

Luego del final de la teleserie más exitosa de las tardes, “Amanda”, muchos se preguntaron qué había pasado con algunos personajes, ya que al centrarse en las historias de los protagonistas se dejó de lado el desenlace de Melisa, Gloria y Elcira, entre otros.

Es precisamente este último papel uno de los más extrañados en el capítulo final de la producción de la señal del Grupo Bethia, puesto que el personaje a cargo de Josefina Velasco no apareció y muchas dudas quedaron respecto a cuál había sido su desenlace.

“Me tuve que ir antes de la teleserie”, comenta Josefina Velasco en entrevista con Publimetro, argumentando que su salida se debió a que tenía programadas sus vacaciones y no podía quedarse para el desenlace de la teleserie, pese a la molestia del director.

“Tenía un viaje planificado hace 5 meses antes, entonces avisé que me iba en tal fecha, con los pasajes comprados y todo, pero la teleserie se alargó como dos semanas más después del fin de mi contrato y yo no me podía quedar más”, confiesa la mujer tras el personaje de Elcira, agregando que le dio pena irse porque “en esa semana se resolvió todo, mataron a la Amanda, se muere Mateo, se sabe la verdad, encuentran a la guagua, la ciega mira, el cojo camina, todo. Justo cuando me voy pasó todo y era súper raro, porque no estuve en el matrimonio ni nada”, recalca.

Pese a todo esto, a Josefina Velasco le encantó el final de “Amanda”, ya que “es el antítesis de los finales” y a ella le gusta que “los buenos se mueran y los malos tengan su castigo”. Sin embargo y pese a que su personaje es uno de los más queridos de la teleserie, la actriz es bastante crítica y asegura que esperaba mucho más de él.

“Era un personaje arroz graneado, de esos que se presentan y no se desarrollan. Me hubiese gustado que tuviese más historia, más cuento y fue un poco frustrante, porque no pasó nada con la Elcira, pese a que era entretenido el personaje y se le podía sacar más”, dice, agregando que enfrentarse a la villana Catalina habría sido un interesante vuelco en su papel. “Me hubiese gustado revelarme contra la vieja”, recalca.

De momento Velasco se encuentra sin nuevos desafíos. Al terminar su contrato con Mega se quedó sin casa televisiva a la espera de que la llamen para nuevos proyectos, aunque asegura que el trabajo en TV está complicado.

“Son pocos los privilegiados con contrato indefinido, la mayoría trabajamos por proyecto. De hecho, casi todos los de “Amanda” trabajamos por proyectos. Así que está re mala la cosa, lenta, por lo que ojalá que nos llamen y me contemplen para una nueva teleserie, porque tengo que pagar muchas cuentas”, dice entre risas.

Estos son algunos de los mensajes que evidenciaban en redes sociales cómo los fanáticos de “Amanda” extrañaron a Elcira en el último capítulo de la teleserie más exitosa de las tardes de Mega.

Igual con el final de #Amanda quedé como preocupado por la Elcira! Dónde habrá quedado esa? — Christian Meneses (@Christian_Mns) July 26, 2017

Aún no supero el final de Amanda… soy la única que se pregunta qué pasó con Elcira?? #AmandaGranFinal — María de los Ángeles (@maryjournalist) July 26, 2017

#LaHermandadCHV VANESSA CONTÁCTATE CON AMANDA Y QUE NOS DIGA QUÉ FUE DE LA ELCIRA pic.twitter.com/Ccm6h4hhFZ — Tifón (@flavio1059) July 26, 2017

Con todo el caos del final de Amanda Salta la.gran pregunta Y La Elcira???? — Edward Mundaca (@HuasoLimarino) July 25, 2017