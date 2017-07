"Amanda": Fanática se queja en Reclamos.cl para que en "las futuras teleseries no maten a la protagonista"

Tras el fin de “Amanda” este martes 25 de julio, muchas dudas quedaron respecto a algunos personajes y su desenlace, pero también hubo fanáticos que quedaron con gusto a poco e incluso no les pareció que la protagonista falleciera de manera trágica.

Así quedó en evidencia en el portal Reclamos.cl, que acoge diversas quejas de los consumidores. Ahí, la usuaria identificada como Francisca Rivera cuestionó lo ocurrido en el último capítulo de la teleserie al mando de María Eugenia Rencoret, asegurando que se siente “estafada”y que espera que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

“Estimados, soy una fiel seguidora de su área dramática (teleseries) quiero manifestar mi descontento por el final de “Amanda”, me siento estafada no era lo que esperaba para haberlos seguido durante tanto tiempo. Espero que para las futuras teleseries no maten a la protagonista, ya que uno gasta tiempo electricidad etc. en seguirlos viéndolos”, dice el mensaje.

Pero la fanática de “Amanda” se despide con una solicitud a Mega por el mal momento pasado. “Espero como mínimo una postal con un saludo de los actores de ‘Amanda"”, dijo.

De momento no se sabe si la persona que ingresó el reclamo trataba de bromear respecto al final de la trama de Mega o si de verdad se sintió ofendida por el inesperado desenlace del personaje a cago de Daniela Ramirez,quien en entrevista con Publimetro aseguró que le gustó que Amanda muriera.