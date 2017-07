Estamos viejos: “Los Teletubbies” tuvieron hijos y causan controversia

Una de las noticias que más ha sorprendido a los internautas fue que “Los Teletubbies” tuvieron hijos, aunque nadie entiende cómo pasó esto en realidad. Los protagonistas del programa infantil han hecho que los usuarios de redes enloquecieran al conocer que se convirtieron en padres de ocho pequeñas criaturas.

Y lo más impresionante es que estos pequeños bebés, los “Tiddlytubbies”, tendrán su propio programa de televisión. Así lo anunció Cbeebies, el canal infantil de la BBC.

OKAY STOP EVERYTHING

THE TELETUBBIES OFFICIALLY JUST HAD KIDS I AM NOT PREPARED FOR THIS INFORMATION pic.twitter.com/09CXX2HFbm

— bianca del rio (@lyenkrenz) July 23, 2017