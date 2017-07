Harry Styles y su gran salto al cine

Harry Style es inconfundible. El ídolo pop, que cautivó al público por mostrar una reluciente sonrisa, una larga melena y ser la voz estandarte de la boy band One Direction, no pasa desapercibido en “Dunkerque”, la nueva cinta de Christopher Nolan que se estrena hoy en cines. La presencia del joven británico se acopla entre el resto de los actores que, como piezas de un reloj, recrean esta historia bélica, dejando en un segundo plano todos sus pergaminos musicales.

“Dunkerque” se basa en la Operación Dínamo, estrategia del Reino Unido que buscó rescatar 300.000 soldados desde la costa de Francia que fue invadida por los Nazis durante la segunda Guerra Mundial. La cinta fue elogiada por la crítica y medios como Indiewire y The Guardian la calificaron como la mejor película que Christopher Nolan ha realizado. En el elenco destacan reconocidos actores como Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy y el debutante Harry Styles. Éste encarna a Alex, un militar británico que junto a otros dos soldados Tommy (Fionn Whitehead) y Gibson (Aneurin Barnard), buscarán salvarse del asedio alemán.

Su incorporación en el elenco es un doble acierto: de Styles, quien le mandó una cinta al director y de Nolan, al apostar por el cantante. “Le dijimos: ‘Bien si quieres entrar como cualquier desconocido y probar esto eres bienvenido’. Participó en talleres de audiciones donde reunimos a un grupo y probamos personajes y Harry interpretó perfectamente el papel”, confesó el director en entrevista a Publimetro Internacional y de paso elogió la participación del músico: “Estoy muy emocionado por lo que hizo y de que la gente lo vea desempeñarse como actor. Creo que le tocó un reto grande y lo superó a la perfección”.

“Esto me recuerda cuando elegí a Heath Ledger como The Joker, que levanté muchas sospechas de desaprobación o duda porque no sabía como iba a funcionar. Pero creo que parte de mi trabajo es buscar ese potencial, afirmó el director,

Nolan sabe de trabajar con músicos: le dio una breve participación a David Bowie en “The Prestige”.El debutante actor también confesó haber disfrutado la película y calificó la experiencia como muy visceral. Una descripción que coincide con la actuación del artista pop.

El historial de músicos que han incursionado en la pantalla grande no es favorable. En los últimos años solo se puede destacar el caso de Justin Timberlake y más recientemente el de Donal Glover, quien tiene un alter ego musical llamado Childish Gambino.

Pero el ex N`Sinc solo deslumbró con una acotada participación en “The Social Network” –ganadora de tres Oscar en 2011– y en comedias románticas como “Friends with benefits” estrenada el mismo año. Un escenario diferente al que ya consiguió Harry Styles con “Dunkerque” y que el crítico de Publimetro Joel Poblete también destaca: “Styles interactúa muy bien con sus colegas de reparto. Está muy convincente y creíble en su rol, sobre todo para quienes no conocen su faceta de estrella musical”.

Un gran salto que viene a consolidar el gran año que está viviendo el ex One Direction, ya que su debut solista con su álbum homónimo ha sido destacados como de los más interesantes del año por distintos medios especializados. Es este trabajo que Styles vendrá a mostrar a Chile el 25 de mayo de 2018 al Movistar Arena.