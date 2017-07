Karen Doggenweiler prepara nuevo programa en TVN y recibirá premio como mejor animadora hispanoamericana

Este jueves 27 de julio la animadora nacional Karen Doggenweiler recibirá un premio a su trayectoria en el evento Fox Music USA Awards 2017, actividad que este año se realiza en el South Miami Dade Cultural Arts Center de Miami y que es organizada por una organización sin fines de lucro que busca reconocer y exponer la carrera de talentos hispanos emergentes.

“Estoy feliz y agradecida por el premio. No hay muchas oportunidades de reconocimiento, así es que me pareció una linda oportunidad para detenerse un momento y celebrar mi carrera, mi trabajo, mi pasión”, dice Doggenweiler desde Estados Unidos, agregando que “estoy infinitamente agradecida de los maravillosos equipos con los que he trabajado, de mi canal de siempre y del público que ha disfrutado de los programas y festivales en los que participo”.

Este año ha sido movido para la conductora. Durante el Festival de Viña del Mat estuvo apoyando en las labores en el matinal “Muy buenos días”, después se unió al equipo del Área Deportiva para ser parte de la cobertura de la Copa Confederaciones, también realizó el musical People y ahora está en las grabaciones de un nuevo programa.

“Vine por 2 días y tengo que volver por el mundial de natación y por las grabaciones”, dice la conductora, quien se muerde la lengua por contar más respecto a este nuevo proyecto que aúno tiene fecha tentativa de estreno, pero que se desarrolla dentro del Área de Cultura del canal público, según lo que pudo recabar publimetro, y la propia conductora dijo hace un tiempo a este medio que “los fin de semana estoy grabando ‘Operación verde’ fuera de Santiago”, proyecto ecológico.

Respecto al evento Fox Music USA Awards 2017, este también reconocerá el trabajo de Tango Lovers, elenco de artistas uruguayos y argentinos de dilatada trayectoria, a los Hermanos Núñez de Ecuador y la trayectoria de Gizelle D’Cole, cantante, actriz y animadora argentina.

Además, competirán canciones inéditas en 18 categorías e interpretadas por músicos de distintos lugares de Sudamérica, entre ellos de Chile, que será representando por la banda D’Corleones, entre otros artistas.