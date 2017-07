Tea Time, ex integrante de Los Tetas, se querella por amenazas de muerte

Un nuevo capítulo se escribe de la polémica en la que el ex vocalista de Los Tetas, Tea Time, está involucrado. Recordemos que a inicios de julio la ex pareja del cantante, Valentina Henríquez, escribió una larga confesión a través de Facebook donde describió las agresiones que sufrió durante la relación.

“A mediados del tercer mes comenzó a golpearme. Hay fotos del matrimonio de mi hermana donde aparezco con moretones en los brazos y piernas producto de cuando me tiraba al suelo, posterior a eso son incontables las veces, empezó a golpearme en la cara, me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía”, era parte del mensaje.

Camilo Castaldi, el nombre real de Tea Time, salió al paso de las acusaciones y desmintió todo, cuestionando a su ex pareja, recibiendo el repudio de la gente en redes sociales y sus compañeros en Los Tetas decidieron sacarlo del grupo.

Estos episodios y la filtración de su número personal llevaron a que muchas personas le escribieran a Castoldi y lo increparan a través de sus redes sociales e incluso Wathsapp. De hecho, según informa La Tercera, el cantante decidió interponer una querella contra quienes resulten responsables por el alto calibre de estos, los que incluso han llegado a amenazas de muerte.

“Estos mensajes, que comenzaron de forma esporádica, paulatinamente fueron adquiriendo una mayor periodicidad. Del mismo modo, con el correr de los días, el tenor de los mensajes fue mutando a un tono mucho más agresivo y provocador. En efecto, tal como se irá ilustrando en lo sucesivo a esta presentación, los mensajes no tardaron en transformarse en verdaderos actos de intimidación y violencia dirigidos a nuestro representado”, asegura la defensa de Castaldi en el documento al cual accedió el medio ya señalado.

“Actualmente los autores de los hechos delictuales que se narran en este libelo, lograron conseguir el número de teléfono celular de nuestro representado. Desde ese momento, don Camilo Castaldi comenzó a sufrir un constante, agresivo e incesante a coso a través de la red de mensajes instantáneos conocida con el nombre de Whatsapp”, agregan.

Sin embargo, lo que tendría más preocupado al ex Los Tetas es que comenzaron a involucrar a su círculo más cercano. “Junto con el aumento del nivel de agresividad de los mensajes, estos comenzaron a adquirir ribetes aún más preocupantes cuando el o la emisor (a) de los mismos empezó a incluir en sus notas y comunicaciones los nombres de familiares de nuestro representado (…) de esta forma, las misivas fueron agregando información que permite presumir que el o la emisor (a) de los mensajes está al tanto de las actividades que realiza diariamente el señor Castaldi”, enfatiza.