TVN emitirá homenaje a Violeta Parra realizado en Argentina: ¿Por qué no lo transmitió en vivo?

Un emotivo homenaje se vivió el pasado miércoles 19 de julio, cuando 14 músicos, siete chilenos y siete argentinos se subieron al Teatro Colón de Buenos Aires para rendirle tributo a Violeta Parra. Un show que fue transmitido en vivo por la radio y televisión pública transandina y que este sábado 29 de julio llegará a la televisión local cuando TVN emita, “Violeta Parra 100 años Sinfónico” en horario prime.

Un programa especial a cargo del equipo del productor ejecutivo del canal, José Edwards (profesional que tuvo bajo su responsabilidad los festivales de Talca y Olmué), quien explica por qué prefirieron realizar un programa especial en vez de emitir el homenaje en vivo tomando la señal de la televisión pública argentina.

“Quisimos entregarle elementos identitarios del canal como de nuestro país. Vamos a tener unos nexos con Consuelo Saavedra para poder vestirlo y contextualizarlo bien”

Además, el programa contará con mejoras técnicas de imagen y de audio e incluirá entrevistas a los artistas que asistieron al concierto que será transmitido en su totalidad.

Durante esta semana, hubieron cuestionamientos a que este importante homenaje fuera transmitido por la televisión abierta en Argentina y no en Chile y se habló de que TVN había mandado un equipo que finalmente no emitió el evento por televisión. José Edwards explica: “Lo que pasa es que esto es un proyecto de la Embajada de Chile en Argentina. Ellos organizaron esto con televisión pública argentina. Nunca fue organizado con TVN. No sé por qué salió eso. Viajó un equipo de prensa. Claudio Fariña de 24 Horas para darle toda la cobertura que debía tener”.

El productor ejecutivo agrega que el canal público recibió las imágenes y se optó transmitirlo después. “TVN decidió darlo en un horario estelar para que toda la familia pueda disfrutar del evento. Es algo súper importante para nosotros. Vamos a transmitir este concierto por la señal abierta e internacional. Es algo súper potente”, afirma.

Sobre apostar por este contenido para el sábado, día en el que Canal 13 y Francisco Saavedra lidera el rating, Edwards es categórico en afirmar que “hay otros valores de por medio en mostrar un contenido de calidad asociado a una gran figura chilena como Violeta Parra”. “Violeta Parra 100 ños Sinfónico” se emitirá este 29 de julio a las 22.30 horas.