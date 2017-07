Chancho en Piedra sobre el caso Los Tetas: " Cristián y Rulo van a sacar esto adelante porque son súper talentosos"

Este año se cumplen 20 años desde el lanzamiento de “La dieta del lagarto”, uno de los álbumes más exitosos en la discografía de Chancho en Piedra. Para celebrar el vigésimo aniversario, la banda prepara un show especial el próximo 25 de agosto en el Teatro Caupolicán. Publimetro conversó con dos miembros emblemáticos del conjunto: Lalo Ibeas (vocalista) y Felipe Ilabaca (bajista) quienes conversaron sobre la importancia del disco.

Pero también hablaron sobre la situación que atraviesan sus colegas de género, Los Tetas. Ambos artistas defendieron a Cristián Moraga (C-Funk) y Rulo sobre las críticas que surgieron por el caso de Tea Time. Éste recibió una acusación de violencia de género el pasado 3 de julio, cuando Valentina Henríquez publicó una relato junto a fotografías –que evidenciaron lesiones físicas– donde acusó al ex vocalista de “La Medicina”.

“A mí me da mucha pena y me conmovió por completo esta situación. Tanto por el asunto personal que ocurre. Por el colega que lo hemos visto y está enfermo. Y por nuestros amigos que no nos gustaría estar en sus pantalones queriendo vivir del arte, tratando de sacar esto adelante y tener un país entero en contra tuyo”, cuenta Ilabaca.

¿Cómo ven ustedes desde afuera lo que pasó?

FI: Entiendo que ellos van a seguir. Son tan talentosos que van a salir adelante. A mí, en lo personal, me da mucha bronca lo que pasó. No tanto por el asunto personal, que es un asunto personal. Me da rabia la masa anónima que dice lo que quiere decir. Juzga y condena y es capaz de desearle la muerte a una persona sin tener arte y parte. No se trata de no apoyar a una víctima. Me carga este abuso que puede provocar lo peor y condicionar toda una escena. Me carga toda la gente que se fue en contra de ellos, acusándolos de misoginia, porque mientras les sirvió, puta que les gustó.

EI: Nosotros que los conocemos, nos damos cuenta de que su relación era netamente profesional. Se juntaban en la sala de ensayo y en los shows. En lo personal, al que siento más amigo de Los Tetas es el Cristián Moraga (C-Funk). Sé que no va a encubrir una cosa así. La gente los cuestiona como encubridores y todo. Yo, con lo poco que veo al Camilo, no me imaginaba que era un tipo violento. Lanzado, irresponsable y todo lo que quieras, pero no un tipo violento. Entonces, me imagino que a ellos también los tomó por sorpresa. Yo considero que Cristián y Rulo van a sacar esto adelante porque son súper talentosos. Van a limpiar sus nombres con lo mejor que saben hacer.

¿Ustedes como músicos sienten que sería bueno invitar al C-Funk o al Rulo a tocar?

FI: Sí, por supuesto. No por esta razón o situación en particular. Lo hemos hecho muchas veces en nuestra historia. Por supuesto que le dimos la vuelta. No lo hemos decidido, pero también no depende sólo de nosotros. Hay que ir hablándolo.

Publimetro.cl Chancho en Piedra: Radiografía a “La dieta del lagarto” Eduardo Ibeas y Felipe Ilabaca repasan uno de los discos favoritos de su fanaticada, a 20 años de su edición, y reflexiona sobre lo que viven Los Tetas