Jorge González reaparece en público luego de su emotivo y turbulento paso por "La cumbre del rock chileno"

“No, nada”. Esa fue la seca respuesta de Jorge González a la primera pregunta de Alfredo Lewin sobre si el ex Los Prisioneros extrañaba los escenarios.

La tarde de este viernes, el músico hizo su primera presentación pública en la nueva tienda de Audiomusica ubicada en el Costanera Center, luego de su emotiva y turbulenta presentación en el festival de música “La cumbre del rock chileno”.

“No creo que vuelva a la música”. “No me entusiasma la idea”. “Prefiero escribir”. “Me encanta”.

Así explicó el mantener su decisión de no volver a la actividad que lo convirtió en una de los grandes referentes de historia de la música chilena.

“Habrá más música”, preguntó la voz de radio Sonar. “No creo. Me cuesta mucho”, afirmó, para luego explicar que le cuesta tanto la interpretación vocal como musical. “Pero el piano es como un instrumento que…”, replicó Lewin, siendo interrumpido por González: “Cierto. Pero no me entusiasma mucho la idea”. Eso si, planea lanzar un disco con grandes éxitos, pero sin canciones nuevas.

Hoy González está dedicado completamente a expresarse artísticamente escribiendo. Es esta disciplina la que ha sido su manera de llevar el proceso de rehabilitación, el que asegura no le cuesta tanto. De muy buen ánimo y contrariamente a lo que podría pensarse, por lo acotadas de sus respuestas, la voz de “Sexo” sigue manteniendo la lucidez y rapidez que siempre lo ha caracterizado.

“Gatos” se llamará el libro que González está redactando, el que empezó a escribir “porque tengo una pareja en la casa y tuvieron niños. Fue muy bonito tener gatos chicos después de todo este tiempo”. “Los gatos se parecen a los seres humanos”, afirmó. El libro está prácticamente terminado y, en paralelo, trabaja en una nueva biografía con los últimos 17 años, los que aseguró que prefería por sobre los primeros.

Además, se refirió a “Héroes”, su primera biografía, cuyo nombre se lo sugirió su hermano. “No te incómoda el tema de héroe, yo soy un héroe”, le preguntó Lewin. “No, no me incomoda”, respondió el músico. “Contaste todo lo que tenías que revelar o te guardaste algunas cosas”, le consultó el locutor radial. “Me guarde algunas cosas”, dijo González, pero luego agregó con humor: “Hay muchas personas que conozco y que están vivas aún”.