Morgan Freeman: “No somos un montón de etnias diferentes”

Morgan Freeman no es Dios. Pero se puede confundir fácilmente con una presencia divina. La participación del actor en las cintas “Todopoderoso” e “Invictus” han elevado la imagen del estadounidense a un estandarte mayor del que ya cosechó con una destacada trayectoria. Su voz grave no pasa desapercibida al otro lado del teléfono donde conversa sobre “The story of us”, proyecto que viene a ser la continuación de “The story of God” y donde Freeman ofició de productor ejecutivo y lo llevó a explorar diferentes lugares como Latinoamérica para hablar sobre temas como la guerra y la paz, la libertad, el amor, las creencias, el poder y la rebelión. El programa se estrenará por National Geographic a principios del próximo año.

¿Cuándo decidió producir este proyecto nuevamente y cómo fue su experiencia como productor de TV, especialmente con este tipo de shows?

– Después de hacer “La historia de Dios” tuvimos mucha repercusiones por parte de la gente sobre lo mucho que aprendieron sobre algo que no conocían. Antes de eso nosotros pensamos que debíamos seguir porque había mucho más que decir.

¿Qué fue lo que más le sorprendió o lo que aprendió haciendo este tipo de series en particular?

– Creo que la mayor sorpresa para mí fue estar corriendo con los Hamar en el sur de Etiopía. Ellos son gente que vive tal como lo hicieron hace cientos de años. En el mundo de hoy eso es una gran anomalía y resulta una conexión fascinante para saber quienes son ahora y lo que fueron.

¿Qué mensaje puede llevarse la gente sobre esta serie o qué discusión debemos tener tras verla?

– El truco es tratar de enseñar a la gente que nosotros no somos un montón de etnias diferentes. Somos un solo grupo. Sí, los tribalismos existen y deberían existir y los nacionalismos también, pero eso no deberíamos separarnos unos de otros por muros.

¿Cuál es el tema más importante en “Story of us”?

– Creo que la libertad. Lo que significa, cómo está definida y cómo cada uno de nosotros la tiene y si es algo tangible o no. ¿Qué te hace libre?

Después de hacer estas series para National Geographic, ¿hay algo en particular que lo haya cambiado? ¿Tiene una visión más positiva del mundo actual?

– Soy un cinéfilo, un gran fan de la fantasía, la creación del mañana en las mentes humanas. Algunas veces miramos el futuro como algo genial, con muchas promesas, pero a veces también lo hacemos como algo terrible y con temor porque tenemos demasiado potencial sobre nosotros, pero por el otro lado también lo vemos como aniquilación. Estoy fascinado con el potencial y no temo por el exterminio, no creo que lleguemos a eso.

¿Cree que la religión es más una ayuda algunas veces o piensa que en algunos casos puede ser una forma de someter a la gente?

– Ambas. Creo que hay una verdad obvia ahí. La religión ayuda en ambos propósitos, Depende de la religión que surge para estar por encima en todo momento. He decidido comenzar la mía después de mañana.

¿Qué puede decirnos sobre su experiencia en Latinoamérica grabando “The Story of us”?

– Estuve en Bolivia con el presidente Evo Morales y también en Guatemala. El punto de estas visitas fueron las rebeliones. Morales un líder que se convirtió en presidente y en Guatemala Robertina, que también fue una rebelde que luchó por los derechos humanos, así que eso fue muy fascinante. Y justo ahora también escuché sobre la Presidenta de Chile, que también es mujer y la última en pie de Sudamérica (en alusión a un artículo del New York Times). Pero la parte fascinante es que hubo tres mujeres en el poder.

¿Qué es importante para tener una buena vida?

– Tener algo enriquecedor que hacer es parte de tener una buena vida. Tener un propósito y no tener que preocuparse mucho sobre cómo hay que pagar la renta.

