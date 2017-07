Mamá de Tea Time: “Este país está muy enfermo de violencia”

Publimetro.cl Chancho en Piedra sobre el caso Los Tetas: ” Cristián y Rulo van a sacar esto adelante porque son súper talentosos” La banda funk defendió a los intérpretes de “La Medicina” sobre las críticas que surgieron contra ellos por el caso de Tea Time

El jueves recién pasado Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time, aseguró en entrevista con Publimetro que su hijo de cinco años estaba siendo amenazado de muerte y que por eso había decidido presentar una querella contra quienes resulten responsables. Todo esto luego que su ex pareja, Valentina Henríquez, lo acusara de violencia el 3 de julio vía Facebook, junto a publicar imágenes donde aparecía con lesiones físicas.

“Te voy a pasar con un hombre que te va a decir grandes palabras (en referencia a su abogado). ‘Amenazaron de muerte a mi hijo de cinco años””, dijo el artista para luego poner al teléfono a Jorge Awad, quien profundizó en el tema de la querella y confirmó lo dicho por el ex vocalista de Los Tetas. “Hubo amenazas de muerte hacia su hijo de cinco años, llamándolo incluso por el nombre”, dijo.

Tras estas palabras, la madre de Castaldi habló con Las Últimas Noticias respecta a estas amenazas contras su hijo y su nieto.

“Yo no miro nada de eso”, dijo refiriéndose a las redes sociales, agregando que “este país está muy enfermo de violencia. La gente está como loca, basta andar por la calle no más: todo el mundo está agresivo y les encanta el circo. No quiero saber nada de esto”.

En relación a las acusaciones de la ex pareja de Tea Time, la mujer declaró que “me encantaría (hablar de esto), pero no lo haré hasta que haya un juicio. Ahí se van a aclarar muchas cosas”.