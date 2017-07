¡Ahora sí! JLo comparte tierna imagen de Marc Anthony tras polémica

La cantante y actriz Jennifer López se mostró solidaria con su ex esposo Marc Anthony tras la muerte de su madre Guillermina Quiñones el pasado jueves. Contrario a lo que se había comentado en las redes sociales, donde se decía que se había mostrado indiferente, la diva del Bronx, quien a pesar de estar divorciada del cantante mantiene una buena relación, sí apoyó al padre de sus gemelos durante el difícil momento y aseguró que extrañará a quien fue su suegra.

López publicó una tierna imágen en las redes sociales donde aparece Marc acompañado de sus hijos, quienes lo abrazan. Junto con la foto JLo escribió: “Just what the doctor ordered…Surrounded by love…❤️ Descansas en Paz Ginny…te vamos a extrañar”.

En días pasados, la actríz recibió duras críticas cuando subió una fotografía promocionando su más reciente colección de calzado justo cuando Marc acababa de anunciar la muerte de su madre.