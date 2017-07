Así luce ahora Lois de "Malcolm in the Middle"

Jane Kaczmarek , la mujer tras el querido y recordado personaje de Lois en “Malcolm in the Middle” ya no luce tal como la veíamos en la serie estadounidense estrenada en el 2000 por Fox.

Kaczmarek fue durante seis años, tiempo en que duró la serie, la mamá de Francis, Reese, Malcolm, Dewey y Jamie, una mujer autoritaria e histérica que es parte de la familia disfuncional.

Actualmente tiene 61 años y luce diferente, con una melena blanquecina y rubia; después de participar en ‘Malcolm in the Middle’ la actriz formó parte de series como: ‘Help me, Help you’ e incluso hizo la voz de la jueza Constance Harm en varios capítulos de Los Simpsons.