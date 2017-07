La exorbitante cifra que ganan los famosos por promocionar marcas en Twitter

Ya no es un secreto que las grandes marcas recurren a las celebridades para promocionar sus productos. Sin embargo, muy poco se sabe de la cantidad de dinero que estos ganan por hacer publicidad en sus cuentas de Twitter.

Por un texto máximo de 140 caracteres, ¡esta es la exorbitante cifra que reciben algunos famosos!

Kim Kardashian: Siendo una de las celebridades más populares en Twitter con más de medio millón de seguidores, la socialité cobra hasta 200 mil dólares por publicación.

Klhoé Kardashian: La estrella de televisión llega a recibir hasta 13 mil dólares por hacer publicidad de un productor en sus redes sociales.

I love a little black dress!! Shop my look: https://t.co/yqc1SyGqBT pic.twitter.com/oWoJtczhLi — Khloé (@khloekardashian) July 25, 2017

Mike Tayson: El exboxeador cobra hasta 3,250 dólares a cada marca que desea ser promocionada por el campeón de pesos pesados.

Paris Hilton: La heredera convierte en oro todo lo que toca y gana alrededor de 80,000 dólares por tuit.

Get my brand new Summer fragrance Rosé Rush at @Perfumania. Such a sexy bottle & beautiful scent! 💕👸🏼💕(https://t.co/vlzOdNi89T) pic.twitter.com/B4vFspA9uc — Paris Hilton (@ParisHilton) July 29, 2017

Lindsay Lohan: La actriz exige 3,500 mil dólares para promocionar algo en su red social.

Kendra Wilkinson: La exconejita Playboy aprovecha su estatus para ganar casi 7,800 dólares por cada tuit.

I usually don't wear jewelry but these are different. Love these custom pieces by https://t.co/M7G7tODqvj @goodcarmagirls 🙌🏻 obsessed pic.twitter.com/hnQRPP99vl — Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) July 30, 2017