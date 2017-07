Los mejores memes que dejó el tercer capítulo de "Game of thrones"

Aunque solo son siete episodios, cada capítulo de “Game of Thrones” ha causado gran impacto en el público. El emitido anoche no fue la excepción. En “La justicia de la reina” se vio cómo Cersei Lannister vengó la muerte de su hija Myrcella quien murió envenenada por Ellaria Arena. Ésta llegó capturada a Desembarco del Rey junto a su hija, quien también fue envenenada por la reina.

Por otra parte también se vio el esperado encuentro entre Jon Snow y Daenerys Targaryen quien le permitió al Rey del Norte minar el vidriagón de Dragonstone para combatir a los caminantes blancos. Pero la madre de los dragones tampoco obtuvo mucha suerte en una nueva batalla. Los inmaculados fueron a tomar Castely Rock (hogar de la familia Lannister), pero el ejercito se movilizó a donde estaba la casa Tyrell.

También se vio cómo Jorah Mormont se logró curar de la psoriasis gris gracias a la ayuda que le dio Sam Tarly, quien tampoco resultó expulsado de su carrera para convertirse en archimaestre. Y en Invernalia Sansa Stark pudo ver el regreso de su hermano Bran quien viajó desde el muro.

En la última escena se apreció como Jaime Lannister le dio veneno a la derrotada Olenna Tyrell. Pero la anciana realizó la mejor jugada antes de morir: confesó que ella fue la que asesinó a Joffrey Baratheon en la boda púrpura. El final del capítulo también fue aplaudido por el público, que en redes sociales, elogió la escena final.

