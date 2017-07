Tico Torres, baterista de Bon Jovi: “Estamos sonando increíble”

Son varios los cambios que ha vivido Bon Jovi en los últimos años. El más significativo fue la salida de su histórico guitarrista Richie Sambora en noviembre de 2014. Su lugar lo tomó un viejo conocido, Phil X, quien ya había reemplazado al músico en anteriores oportunidades. Junto a él, los de Nueva Jersey sumaron a John Shanks, quien fue el productor de su más reciente álbum “This house is not for sale”, como guitarrista rítmico en sus shows en vivo.

Por ello, Tico Torres es entusiasta al hablar de la gira que tiene el mismo nombre que su último disco, la que lo traerá de vuelta a Chile este 14 de septiembre con un concierto en el estadio Monumental (entradas por Puntoticket), luego de tener que cancelar su participación en la ultima visita de la banda a este lado del mundo, tras ser operado en dos ocasiones por un problema en su apéndice. “Me rompió el corazón no poder haber ido la última vez”, cuenta el baterista en conversación con Publimetro. Es una suerte de revancha para Héctor Juan Samuel Torres, quien dice estar “muy emocionado de ir”.

– Phil X ha estado varias veces antes con nosotros. En el 2014, hicimos todo un tour mundial con él. Es un guitarrista increíble. Es todo un nuevo tipo de sonido para nosotros y eso hace que sea muy emocionante trabajar con él. La banda esta sonando increíble y estamos felices de poder hacer estos shows.

Son una banda que se ha mantenido junta desde su comienzo. ¿Cómo se cuidan para hacer que la música sea lo más importante?

– Cualquier cosa que hagas porque la amas, no es realmente un trabajo. Es un estilo de vida. Nos mantenemos frescos entre nosotros. Nos encanta seguir entrando al estudio, componiendo juntos. Tenemos la posibilidad de seguir realizando conciertos para grandes audiencias y eso es una gran satisfacción. Te gratifica.

En un artículo en The Guardian, John Bon Jovi dijo que a veces se aburría de tocar los grandes éxitos de la banda. ¿Cómo una banda con una larga carrera se reconcilia con su antiguo material mientras sigue mirando al futuro?

– Creo que la clave es mantenerse honesto con uno mismo. Cada vez que hacemos la canciones antiguas, ellas ya son parte del público. Ellos cantan con nosotros y es como si las tocáramos en conjunto. Da lo mismo las veces que las toquemos, da la sensación de que suenan diferentes en Chile, Argentina, España o Inglaterra. A través de los años tratamos de escribir música que genere ese efecto. Es lo que sentimos al trabajar con John Shanks como productor. Tratamos de mantener nuestro sonido actual y creo que eso es lo que hace que tengamos distintas generaciones de público. Nos mantiene frescos y no rehaciendo cosas de los 80 ó 90. Lo magnífico de hacer shows en vivo todos los años es que la gente puede escuchar las canciones viejas y las nuevas.

¿Qué verán los fanáticos en este show?

-Tienen que ir porque voy a estar yo (risas). ¡Tienen que ir! Como te lo había mencionado antes, la banda está sonando increíble. Nos hemos preparado mucho y hemos trabajado mucho para que todas las canciones suenen lo más fieles a como suenan en el disco. Estamos en muy buena forma. Van a ser grandes shows y estamos muy ansiosos de poder tocar para los fanáticos de Sudamérica. Son la mejor audiencia de todas porque cantan como nadie más en el mundo.