"Muy buenos días": Sale Basauri, llegan Bejarano y Arismendi

Un convulsionado período vive el matinal de TVN “Muy buenos días”. Si bien se esperaba que los cambios disminuyeran, luego de que el 30 de junio no se le renovara el contrato a Yann Yvin, la calma no ha vuelto al espacio.

Porque a menos de un mes tras la salida del chef francés, el espacio a cargo de Pablo Manríquez tuvo que lidiar con la renuncia del periodista Pablo Zúñiga, quien comenzó a participar com parte del panel desde diciembre de 2016. Pero eso no ha sido todo, porque nuevos nombres llegan al programa.

Desde el capítulo de hoy y tal como confirman desde la estación pública, el matinal de TVN sumará a su equipo al ex rostro de Mega Karen Bejarano y al periodista Marcelo Arismendi. Por su parte, y a pesar de las positivas críticas que ha conseguido, la actriz Begoña Basauri ya no será parte del espacio. Además, Víctor Aranda de Radio Carolina se convertirá en la nueva voz en off.

Bejarano ha estado fuera de las pantallas desde febrero luego de que su contrato en “Mucho gusto” no fuera renovado. Esto coincidió con la publicación de imágenes íntimas robadas a la joven.