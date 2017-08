El nuevo look con que Karen Bejarano regresó a la TV

Karen Bejarano no tuvo un buen primer semestre. La animadora dejó de conducir “Vuelta a la manzana”, el programa cultural de Mega. Luego se filtraron una fotos íntimas de la ex chica “Mekano” y posteriormente fue sacada del panel de “Mucho Gusto”. Un mal momento que cambió gracias a un mensaje en el teléfono.

En conversación con El Mercurio, la ex panelista de Mega contó que Pablo Manríquez le pidió juntarse para conversar. En la reunión el productor ejecutivo de “Muy buenos días” le ofreció integrarse al panel del matinal de TVN. Propuesta que Bejarano asumió y desde hoy es la nueva integrante del espacio de “el canal de todos.

“Creo que represento a muchas mujeres: dueñas de casa, trabajadoras y madres jóvenes. Además, las dudas que pueden tener las personas en su casa son las mismas que puedo tener yo. En el fondo hay que tratar de atraer al público y hacerlo partícipe de lo que está pasando en nuestro país”, afirmó Bejarano.

La ex chica también habló de su salida de “Mucho Gusto”. “Se están haciendo hartas producciones ligadas al área dramática, pero no hay muchos programas que vayan al aire. Creo que fue por eso”, dijo y agregó: “El matinal quería dar una vuelta cambiar la estructura y, entre esos cambios, había algunos panelistas. me fui super agradecida y me siento muy fortalecida y segura de mis capacidades para empezar esta nueva etapa.

Con respecto a la filtración de las fotos íntimas, la animadora confesó que le cuesta hablar de su vida íntima pero no rehuyó el tema. “Siento que invadieron mi privacidad y me violentaron al hacerlo. Pero salí muy fortalecida, tengo grandes pilares de contención a mi alrededor: mi familia, mi marido, mi hijo, mis amigos. Ahora tengo una mirada totalmente distinta de la vida y siento que me servirá mucho en esta nueva etapa”.

En el matinal Cristián Sánchez y María Luisa Godoy presentaron a Bejarano quien –con una canción de ella de fondo– apareció con un nuevo look al estilo Yuri.