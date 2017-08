Por esta razón Daddy Yankee se niega a viajar a Venezuela

Daddy Yankee es una figura ligada a la música. Pese a esto el cantante no es indiferente a la situación política que atraviesa Venezuela. Por eso el artista tomó una drástica decisión que afectará a los seguidores en ese país de la música del reggetonero. No viajará más para ese lugar mientras Nicolás Maduro esté en el poder.

La decisión se enmarca dentro de una polémica por el hit “Despacio”. El presidente venezolano utilizó la canción para promocionar el plebiscito nacional que se realizó el domingo pasado. “En estos momentos, como dije, no pienso ir hasta que se vaya Maduro del poder”, comentó el cantante según consignó el diario El Universal.

Por otra parte el puertorriqueño también se manifestó en contra del jingle que utiliza el ritmo “Despacito”. “ Con este nefasto plan de ‘mercadeo’, usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista, que ha matado a cientos de héroes y -causado- más de 2.000 heridos”, dijo el músico Daddy Yankee sobre la situación.

Luis Fonsi también desaprobó el jingle. “Para esta canción he recibido diferentes peticiones de distintos partidos políticos para cambiarla. Pero es algo que con nuestros compositores dijimos no, aunque estemos de acuerdo con el partido o no preferimos dejar que la canción se quede lo que es y no ligarnos a la política”, afirmó Fonsi en entrevista con “Bienvenidos” de Canal 13.