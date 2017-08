Paul Vásquez, "El flaco": "Tengo pesadillas con la cocaína"

El humorista Paul Vásquez, conocido por su nombre escénico “El flaco”, volvió a confrontar sus días más oscuros en televisión abierta. El ex “Dinamita Show” fue el invitado del programa “Mentiras Verdaderas” de La Red y en conversación con Ignacio Franzani, el humorista confesó aseguró que “no se si estoy rehabilitado” de sus adicciones. “El demonio te da vueltas todos los días. He tenido sueños donde he consumido y he despertado con la sensación de haber vuelto a jalar. Aún tengo pesadillas con la cocaina”, agregó.

Emocionado, Vásquez contó su experiencia de espantar a la tentación y cómo ha tratado de compartir su experiencia para poder ayudar a otros. “Si estoy en un ambiente donde veo que hay un weon jalado, yo me retiro. Si lo tengo cercano le doy mi razón”, contó. “Yo estuve ahí. Sobreviví”, contninuó mientras Franzani le decía, “tienes que espantar la tentación”.

Además, el humorista habló de su procesos de desintoxicación. “Los primeros meses a mi me venían a dar látigos, venían unos seres a darme látigos, obviamente era porque donde pasaba el síndrome de la abstinencia, los primeros seis meses fueron terroríficos, mal, mi cuerpo lo único que quería una raya”, recordó. “En la carcel vi más droga que afuera. El demonio está en todo. No distigue clases. Cuando te ataca, ataca por igual y destruye de la misma forma”, sentenció.

En la entrevista, Vázquez también repasó los distintos momentos de su trayectoria y su situación actual con su ex compañero de trabajo, Mauricio Medina. Con la mano en el corazón, ¿echas de menos al “El Indio”?, preguntó Franzani. “Ok, te voy a responder esa pregunta. Echo de menos a Dinamita Show. Se que en esta pasada va a ser muy, muy, muy difícil que volvamos a estar juntos”, fue su respuesta.