“Rulo” sale a confrontar su propio “Vendaval”

En el living del departamento de David Eidelstein está el vinilo “Mama Funk” (1995) de Los Tetas apoyado en una pared. Al otro lado de la sala, adelante de una repisa descansa “Vendaval”. El álbum marca el debut de “Rulo” en la faceta de solista y este sábado realizará el lanzamiento oficial en el GAM. Dos fotografías musicales opuestas: un legado que está en la tormenta y un futuro que busca ser el día después de ésta.

“Amo la música tocando con Los Tetas o como solista. Son cosas que me llenan. Me encanta el funk y tocar el bajo, para mí, es otro mundo súper importante. Soy bajista de funk y con el nuevo disco no es que esté renegando de este estilo. Es un complemento”. Diez canciones forman parte de “Vendaval”, un álbum que le valió a “Rulo” cuatro nominaciones a los Premios Pulsar como Mejor Cantautor, Mejor Álbum, Mejor Artista y Mejor Canción del Año. Pese a no conseguir ningún galardón, el músico confiesa sentirse contento por los reconocimientos, pero también aclara que su intención nunca fue encasillar el trabajo dentro de un género como el vals peruano o el bolero. “Quiero seguir incursionando en los ritmos latinoamericanos igual que con los otros ritmos. Creo que mi meta es la música chilena y latinoamericana”.

Precisamente uno de los ritmos que sedujo al músico fue la cueca brava. “Me pasaba, como a muchos chilenos, que conocíamos una versión de la cueca más siútica, que no es tan auténtica. Es como una caricatura de lo que te enseñan en el colegio. En este caso puntual fue un descubrimiento de la cueca brava que se hacen en Santiago, La Vega y que se lleva al piano”, dice. Sobre el proceso de composición, Eidelstein afirma que fue un período largo, donde los temas salieron solos y con estilos como el soul y la influencia brasileña que se fusionaron. También reconoce que influyó su participación en el conjunto Esencia y las reuniones que tuvo con la banda de cueca brava La Gallera. “Aprendí mucho con ellos, en un momento decidí componer un vals y tenía ‘Tu misterio’ (el primer sencillo), seguí componiendo y las canciones salieron y de repente ya tenía un disco”, cuenta.

Sobre el nombre del álbum, “Rulo” cuenta que la idea llegó gracias a un amigo. Éste le propuso usar palabras de las letras de las canciones y vendaval fue la que le sedujo más. “Es una tormenta de viento. Un hecho muy violento que viene a llevarse todo, pero también viene a cambiar y a renovar. Le di un poco ese significado, de traer algo nuevo”, dice y agrega: “Parece que así ha sido. Las metáforas empezaron a volverse reales”.

Durante el último tiempo el artista vivió dos eventos desafortunados: una noche le robaron sus instrumentos musicales mientras dormía y, posteriormente, el pasado 5 de julio, Valentina Henríquez, ex pareja de Tea Time (vocalista de Los Tetas) denunció a su ahora ex compañero de grupo por violencia de género.

El hecho repercutió en la agenda nacional y, pese a que la joven afirmó que el resto de la banda no tenía nada que ver, las críticas también cayeron contra Eidelstein y C-Funk (Cristián Moraga) por pertenecer al conjunto y por emitir un comunicado donde expusieron: “llamamos a ser responsables con las aseveraciones y declaraciones que se hagan públicamente respecto de estas graves acusaciones”.

Tras el episodio, el lanzamiento de “Vendaval” programado para el 8 de julio se supendió. Una sitaución que fue muy traumática para “Rulo”, pero que ha aprovechado para preparar mejor el show. “En ese sentido, mi música ha sido mi refugio y me pone feliz trabajar en mi ‘Vendaval’”, cuenta.

¿Sentiste que el tema de las acusaciones contra Tea Time pudieron perjudicar personalmente tu carrera como músico?

-En ese momento fue tan loco todo que dio para imaginar cualquier cosa. Ahora que ya ha pasado un tiempo, cada cosa vuelve un poco más a su lugar, por suerte. Esas semanas fueron realmente de locura. Siento mi proyecto personal va por un camino tan alejado a los temas en propuesta artística que no siento que choque en ese sentido. Claro, soy la misma persona, pero es algo que ya escapa de mi control.

¿Sentiste que a ti y a Cristián se les cerraron muchas puertas por el tema?

-He estado pendiente del lanzamiento. Después vamos a juntarnos con Cristián y ver qué vamos a hacer. Como dijimos, la banda es súper importante para nosotros y no puede morir de esta manera, así que vamos a continuarla de otra. No tenemos idea cómo, pero algo se nos va a ocurrir.

¿Has hablado con Camilo en las últimas semanas?

-Hemos hablado un par de veces. No más. Para saber cómo estamos. Nada mucho la verdad. No estamos en contacto.